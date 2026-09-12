チェルシーvsハルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節で、チェルシーとハル・シティが対戦する。強豪相手に守田英正の所属する昇格組ハル・シティが挑む形となる。

本記事では、チェルシーvsハル・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

チェルシー vs ハルはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節チェルシーvsハル・シティは、2026年9月12日(土)にチェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジで開催される。

キックオフは現地時間12日15:00、日本時間では23:00を予定。ハル・シティの新戦力である守田英正にとってはビッグクラブ相手の一戦となり、日本のサッカーファンにとっても見逃せない試合となりそうだ。

項目 内容 対戦カード チェルシーvsハル・シティ 大会 プレミアリーグ第4節 日程 2026年9月12日(土) 日本時間 23:00キックオフ 現地時間 15:00キックオフ 会場 スタンフォード・ブリッジ 日本人所属選手 守田英正(ハル・シティ)





チェルシーvsハル・シティの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節、チェルシーvsハル・シティは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月12日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/9/12(土) 23:00～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック(2,600円)」＋U-NEXT「月額プラン(無料トライアル)」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。