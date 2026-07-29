補強戦略変更のチェルシー、イングランド代表経験持つベテラン2人を獲得へ

チェルシーはジョーダン・ヘンダーソンとダニー・ウェルベックの獲得に近づいている。『BBC』が伝えた。

今夏にシャビ・アロンソ監督が就任したチェルシーは若手中心の補強から戦略変更。過去2シーズンにわたりプレミアリーグで最も若いチームだったチェルシーの選手層に経験を加えようとしている。

その一人が36歳のイングランド代表MFヘンダーソン。ブレントフォードとの契約を2027年まで残していたが、チェルシー移籍のために双方合意のうえで契約解除した。

ヘンダーソンは昨夏、オランダのアヤックスとサウジアラビアのアル・イティファクでの海外プレーを経て、ブレントフォードに加入した。その前にはリヴァプールで大成功を収め、チャンピオンズリーグとプレミアリーグを含む6つの主要タイトルを獲得している。

また、35歳のウェルベックも2年契約で合意し、メディカルチェックを受ける許可を得たようだ。かつてマンチェスター・ユナイテッドとアーセナルに所属していたウェルベックは、トップリーグで400試合に出場し90ゴールを記録しており、 2021年にワトフォードからフリー移籍で加入したブライトンではプレミアリーグ最多得点者となっている。