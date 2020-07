チャンピオンズリーグ準々決勝のドロー決定!バルサvsナポリ勝者はバイエルンvsチェルシー勝者と激突…ビッグマッチ続出の可能性

【欧州・海外サッカー ニュース】チャンピオンズリーグ準々決勝、準決勝の組み合わせが決定した。

欧州サッカー連盟(UEFA)は10日、チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝、準決勝の組み合わせ抽選会を行った。

新型コロナウイルスによる影響を受け、3月から中断されていたCL。8月に一斉開催となることが決まっていたが、9日にラウンド16セカンドレグ残り4試合の詳細が決定。マンチェスター・シティはレアル・マドリーを、バイエルン・ミュンヘンはチェルシーを、バルセロナはナポリを、ユヴェントスはリヨンをそれぞれが本拠地に迎えることが決まっている。

そして10日、準々決勝以降の組み合わせ抽選会が行われた。CL準々決勝は12日から15日まで、準決勝は18日と19日、決勝は23日にポルトガルで集中開催予定。通常のホーム&アウェイ方式ではなく、一発勝負で決することになる。なお決着がつかない場合、延長戦・PK戦が行われる。

その他のチーム

準々決勝の組み合わせは以下の通り。

マンチェスター・C対レアル・マドリーの勝者 vs ユヴェントス対リヨンの勝者:1

ライプツィヒ vs アトレティコ・マドリー:2

バルセロナ対ナポリの勝者 vs バイエルン対チェルシーの勝者:3

アタランタ vs パリ・サンジェルマン:4

準決勝の組み合わせは以下の通り。

1の勝者 vs 3の勝者

2の勝者 vs 4の勝者

なお決勝戦は、2の勝者 vs 4の勝者がホーム扱いとなることが決定した。