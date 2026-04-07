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チャンピオンズリーグ準々決勝はWOWOWオンデマンドで全試合ライブ配信！
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ準々決勝は何時から？日本時間のキックオフ時刻まとめ

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP 対 アーセナル
レアル・マドリー 対 バイエルン
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
バイエルン 対 レアル・マドリー
アーセナル 対 スポルティングCP
スポルティングCP
アーセナル
レアル・マドリー
バイエルン
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
パリ・サンジェルマン
リヴァプール

【欧州CL 放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介する。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、準々決勝進出を決めた8クラブが出揃った。

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本記事では、CL準々決勝の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

CL準々決勝はいつ？

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は、ファーストレグが現地時間4月7日(火)と8日(水)、日本時間4月8日(水)と9日(木)、セカンドレグが現地時間4月14日(火)と15日(水)、日本時間4月15日(水)と16日(木)に開催される。

■CL準々決勝試合日程

試合日時ラウンド対戦カード会場
4/8(水)
4:00		1stレグレアル・マドリー
vsバイエルン・ミュンヘン		サンティアゴ・ベルナベウ
（スペイン・マドリー）
4/8(水)
4:00		1stレグスポルティングCP
vsアーセナル		エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ
（ポルトガル・リスボン）
4/9(木)
4:00		1stレグバルセロナ
vsアトレティコ・マドリー		カンプ・ノウ
（スペイン・バルセロナ）
4/9(木)
4:00		1stレグパリ・サンジェルマン
vsリヴァプール		パルク・デ・プランス
（フランス・パリ）
4/15(水)
4:00		2ndレグアトレティコ・マドリー
vsバルセロナ		エスタディオ・メトロポリターノ
（スペイン・マドリー）
4/15(水)
4:00		2ndレグリヴァプール
vsパリ・サンジェルマン		アンフィールド
（イギリス・リヴァプール）
4/16(木)
4:00		2ndレグバイエルン・ミュンヘン
vsレアル・マドリー		アリアンツ・アレーナ
（ドイツ・ミュンヘン）
4/16(木)
4:00		2ndレグアーセナル
vsスポルティングCP		エミレーツ・スタジアム
（イギリス・ロンドン）

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CL準々決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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