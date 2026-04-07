2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で王者パリ・サンジェルマン（PSG）とリヴァプールが対戦する。
本記事では、CL準々決勝PSGvsリヴァプールの試合日程や放送・配信予定を紹介する。
CL準々決勝PSGvsリヴァプール｜試合スケジュール
2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝でPSGとリヴァプールが対戦。ファーストレグは日本時間4月9日(木)、セカンドレグは日本時間4月15日(水)に開催される。
■PSGvsリヴァプールの試合日程
|試合日時
|レグ
|ホーム
|vs
|アウェー
|会場
|4/9(木)
4:00
|1
|PSG
（フランス）
|vs
|リヴァプール
（イングランド）
|パルク・デ・プランス
|4/15(水)
4:00
|2
|リヴァプール
（イングランド）
|vs
|PSG
（フランス）
|アンフィールド
※日本時間表記
CL準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝PSGvsリヴァプールは『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。
地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり