Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
psg liverpoolGetty Images
PSGvsリヴァプールはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

PSG対リヴァプールはいつ？何時から？日程・放送予定｜チャンピオンズリーグ準々決勝

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
リヴァプール

【欧州CL 放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝パリ・サンジェルマンvsリヴァプールの試合日程・対戦カード・放送・配信予定を紹介する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

WOWOWオンデマンドで全試合配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で王者パリ・サンジェルマン（PSG）とリヴァプールが対戦する。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、CL準々決勝PSGvsリヴァプールの試合日程や放送・配信予定を紹介する。

CL準々決勝PSGvsリヴァプール｜試合スケジュール

2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝でPSGとリヴァプールが対戦。ファーストレグは日本時間4月9日(木)、セカンドレグは日本時間4月15日(水)に開催される。

■PSGvsリヴァプールの試合日程

試合日時レグホームvsアウェー会場
4/9(木)
4:00		1PSG
（フランス）		vsリヴァプール
（イングランド）		パルク・デ・プランス
4/15(水)
4:00		2リヴァプール
（イングランド）		vsPSG
（フランス）		アンフィールド

※日本時間表記

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
チャンピオンズ リーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

CL準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝PSGvsリヴァプールは『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOW視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック