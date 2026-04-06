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champions league qf 1st legGetty Images
レアル・マドリードvsマン・CはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ準々決勝1stレグの日程・対戦カード・放送予定

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP 対 アーセナル
レアル・マドリー 対 バイエルン
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
スポルティングCP
アーセナル
レアル・マドリー
バイエルン
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
パリ・サンジェルマン
リヴァプール

【欧州CL 放送予定】UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝ファーストレグの試合日程・対戦カード・放送・配信予定を紹介する。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝のファーストレグが日本時間4月8日(水)と9日(木)に開催される。

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本記事では、CL準々決勝ファーストレグの試合日程や対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

CL準々決勝1stレグ試合日程

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は、ファーストレグが現地時間4月7日(火)と8日(水)、日本時間4月8日(水)と9日(木)に開催される。キックオフはいずれの試合も現地時間午後9時、日本時間午前4時

■CL準々決勝1stレグ試合日程

試合日時対戦カード会場
4/8(水)
4:00		レアル・マドリー
vsバイエルン・ミュンヘン		サンティアゴ・ベルナベウ
（スペイン・マドリー）
スポルティングCP
vsアーセナル		エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ
（ポルトガル・リスボン）
4/9(木)
4:00		バルセロナ
vsアトレティコ・マドリー		カンプ・ノウ
（スペイン・バルセロナ）
パリ・サンジェルマン
vsリヴァプール		パルク・デ・プランス
（フランス・パリ）

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CL準々決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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