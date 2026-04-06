チャンピオンズリーグ準々決勝1stレグの日程・対戦カード・放送予定

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝のファーストレグが日本時間4月8日(水)と9日(木)に開催される。
本記事では、CL準々決勝ファーストレグの試合日程や対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
CL準々決勝1stレグ試合日程
UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は、ファーストレグが現地時間4月7日(火)と8日(水)、日本時間4月8日(水)と9日(木)に開催される。キックオフはいずれの試合も現地時間午後9時、日本時間午前4時だ
■CL準々決勝1stレグ試合日程
|試合日時
|対戦カード
|会場
|4/8(水)
4:00
|レアル・マドリー
vsバイエルン・ミュンヘン
|サンティアゴ・ベルナベウ
（スペイン・マドリー）
|スポルティングCP
vsアーセナル
|エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ
（ポルトガル・リスボン）
|4/9(木)
4:00
|バルセロナ
vsアトレティコ・マドリー
|カンプ・ノウ
（スペイン・バルセロナ）
|パリ・サンジェルマン
vsリヴァプール
|パルク・デ・プランス
（フランス・パリ）
CL準々決勝の放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。
地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり