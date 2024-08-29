【チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ全組み合わせまとめ】王者レアル・マドリーはリヴァプールと激突！

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は29日、2024-25シーズンのリーグフェーズ組合せが決定した。
2024-25シーズンからフォーマットが変更となり、出場クラブ数が「36」、試合数が「189」へ増加するCL。今季からグループステージ制が廃止され、全36クラブが1つのリーグの中で異なる対戦相手と8試合（ホーム4試合、アウェイ4試合）を戦うことに。そして1位～8位のチームが自動的にラウンド16へと進出し、9位～24位のチームは決勝トーナメント進出をかけてホーム＆アウェイ制のプレーオフを戦う。なお、25位以下のチームは敗退となる。
そして29日、モナコでCLリーグフェーズ組合せ抽選会が行われた。結果は以下の通り。
■ポッド1
●マンチェスター・シティ（イングランド）
インテル（H）、PSG（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、ユヴェントス（A）、フェイエノールト（H）、スポルティングCP（A）、スパルタ・プラハ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）
●インテル（イタリア）
ライプツィヒ（H）、マンチェスター・シティ（A）、アーセナル（H）、レヴァークーゼン（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、ヤング・ボーイズ（A）、モナコ（H）、スパルタ・プラハ（A）
●バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
PSG（H）、バルセロナ（A）、ベンフィカ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、フェイエノールト（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、アストン・ヴィラ（A）
●ライプツィヒ（ドイツ）
リヴァプール（H）、インテル（A）、ユヴェントス（H）、アトレティコ・マドリー（A）、スポルティングCP（H）、セルティック（A）、アストン・ヴィラ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）
●ドルトムント（ドイツ）
バルセロナ（H）、レアル・マドリー（A）、シャフタール・ドネツク（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、セルティック（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、ボローニャ（A）
●バルセロナ（スペイン）
バイエルン・ミュンヘン（H）、ドルトムント（A）、アタランタ（H）、ベンフィカ（A）、ヤング・ボーイズ（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、ブレスト（H）、モナコ（A）
●レアル・マドリー（スペイン）
ドルトムント（H）、リヴァプール（A）、ミラン（H）、アタランタ（A）、ザルツブルク（H）、リール（A）、シュトゥットガルト（H）、ブレスト（A）
●リヴァプール（イングランド）
レアル・マドリー（H）、ライプツィヒ（A）、レヴァークーゼン（H）、ミラン（A）、リール（H）、PSV（A）、ボローニャ（H）、ジローナ（A）
●PSG（フランス）
マンチェスター・シティ（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、アトレティコ（H）、アーセナル（A）、PSV（H）、ザルツブルク（A）、ジローナ（H）、シュトゥットガルト（A）
■ポッド2
●アトレティコ・マドリー（スペイン）
ライプツィヒ（H）、PSG（A）、レヴァークーゼン（H）、ベンフィカ（A）、リール（H）、ザルツブルク（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、スパルタ・プラハ（A）
●アタランタ（イタリア）
レアル・マドリー（H）、バルセロナ（A）、アーセナル（H）、シャフタール・ドネツク（A）、セルティック（H）、ヤング・ボーインズ（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、シュトゥットガルト（A）
●クルブ・ブルッヘ（ベルギー）
ドルトムント（H）、マンチェスター・シティ（A）、ユヴェントス（H）、ミラン（A）、スポルティングCP（H）、セルティック（A）、アストン・ヴィラ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）
●レヴァークーゼン（ドイツ）
インテル（H）、リヴァプール（A）、ミラン（H）、アトレティコ（A）、ザルツブルク（H）、フェイエノールト（A）、スパルタ・プラハ（H）、ブレスト（A）
●アーセナル（イングランド）
PSG（H）、インテル（A）、シャフタール・ドネツク（H）、アタランタ（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、スポルティングCP（A）、モナコ（H）、ジローナ（A）
●ベンフィカ（ポルトガル）
バルセロナ（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、アトレティコ（H）、ユヴェントス（A）、フェイエノールト（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、ボローニャ（H）、モナコ（A）
●ミラン（イタリア）
リヴァプール（H）、レアル・マドリー（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、レヴァークーゼン（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、ジローナ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）
●ユヴェントス（イタリア）
マンチェスター・シティ（H）、ライプツィヒ（A）、ベンフィカ（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、PSV（H）、リール（A）、シュトゥットガルト（H）、アストン・ヴィラ（A）
●シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
バイエルン・ミュンヘン（H）、ドルトムント（A）、アタランタ（H）、アーセナル（A）、ヤング・ボーイズ（H）、PSV（A）、ブレスト（H）、ボローニャ（A）
■ポッド3
●ヤングボーイズ（スイス）
インテル（H）、バルセロナ（A）、アタランタ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、セルティック（A）、アストン・ヴィラ（H）、シュトゥットガルト（A）
●リール（フランス）
レアル・マドリー（H）、リヴァプール（A）、ユヴェントス（H）、アトレティコ（A）、フェイエノールト（H）、スポルティングCP（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、ボローニャ（A）
●PSV（オランダ）
リヴァプール（H）、PSG（A）、シャフタール・ドネツク（H）、ユヴェントス（A）、スポルティングCP（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、ジローナ（H）、ブレスト（A）
●フェイエノールト（オランダ）
バイエルン・ミュンヘン（H）、マンチェスター・シティ（A）、レヴァークーゼン（H）、ベンフィカ（A）、ザルツブルク（H）、リール（A）、スパルタ・プラハ（H）、ジローナ（A）
●ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
ドルトムント（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ミラン（H）、アーセナル（A）、セルティック（H）、ザルツブルク（A）、モナコ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）
●ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
バルセロナ（H）、インテル（A）、ベンフィカ（H）、ミラン（A）、PSV（H）、ヤング・ボーイズ（A）、シュトゥットガルト（H）、モナコ（A）
●ザルツブルク（オーストリア）
PSG（H）、レアル・マドリー（A）、アトレティコ（H）、レヴァークーゼン（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、フェイエノールト（A）、ブレスト（H）、スパルタ・プラハ（A）
●セルティック（スコットランド）
ライプツィヒ（H）、ドルトムント（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、アタランタ（A）、ヤング・ボーイズ（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、アストン・ヴィラ（A）
●スポルティングCP（ポルトガル）
マンチェスター・シティ（H）、ライプツィヒ（A）、アーセナル（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、リール（H）、PSV（A）、ボローニャ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）
■ポッド4
●シュトゥットガルト（ドイツ）
PSG（H）、レアル・マドリー（A）、アタランタ（H）、ユヴェントス（A）、ヤング・ボーイズ（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、スパルタ・プラハ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）
●ジローナ（スペイン）
リヴァプール（H）、PSG（A）、アーセナル（H）、ミラン（A）、フェイエノールト（H）、PSV（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）
●ボローニャ（イタリア）
ドルトムント（H）、リヴァプール（A）、シャフタール・ドネツク（H）、ベンフィカ（A）、リール（H）、スポルティングCP（A）、モナコ（H）、アストン・ヴィラ（H）
●ブレスト（フランス）
レアル・マドリー（H）、バルセロナ（A）、レヴァークーゼン（H）、シャフタール・ドネツク（A）、PSV（H）、ザルツブルク（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、スパルタ・プラハ（A）
●アストン・ヴィラ（イングランド）
バイエルン・ミュンヘン（H）、ライプツィヒ（A）、ユヴェントス（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、セルティック（H）、ヤング・ボーイズ（A）、ボローニャ（H）、モナコ（A）
●スパルタ・プラハ（チェコ）
インテル（H）、マンチェスター・シティ（A）、アトレティコ（H）、レヴァークーゼン（A）、ザルツブルク（H）、フェイエノールト（A）、ブレスト（H）、シュトゥットガルト（A）
●スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
マンチェスター・シティ（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ミラン（H）、アトレティコ（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、セルティック（A）、シュトゥットガルト（H）、ジローナ（A）
●モナコ（フランス）
バルセロナ（H）、インテル（A）、ベンフィカ（H）、アーセナル（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、アストン・ヴィラ（H）、ボローニャ（A）
●シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
ライプツィヒ（H）、ドルトムント（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、アタランタ（A）、スポルティングCP（H）、リール（A）、ジローナ（H）、ブレスト（A）