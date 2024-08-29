【チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ全組み合わせまとめ】王者レアル・マドリーはリヴァプールと激突！

【欧州・海外サッカー ニュース】UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は29日、2024-25シーズンのリーグフェーズ組合せが決定した。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は29日、2024-25シーズンのリーグフェーズ組合せが決定した。

2024-25シーズンからフォーマットが変更となり、出場クラブ数が「36」、試合数が「189」へ増加するCL。今季からグループステージ制が廃止され、全36クラブが1つのリーグの中で異なる対戦相手と8試合（ホーム4試合、アウェイ4試合）を戦うことに。そして1位～8位のチームが自動的にラウンド16へと進出し、9位～24位のチームは決勝トーナメント進出をかけてホーム＆アウェイ制のプレーオフを戦う。なお、25位以下のチームは敗退となる。

そして29日、モナコでCLリーグフェーズ組合せ抽選会が行われた。結果は以下の通り。

以下に続く

■ポッド1

●マンチェスター・シティ（イングランド）

インテル（H）、PSG（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、ユヴェントス（A）、フェイエノールト（H）、スポルティングCP（A）、スパルタ・プラハ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）

●インテル（イタリア）

ライプツィヒ（H）、マンチェスター・シティ（A）、アーセナル（H）、レヴァークーゼン（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、ヤング・ボーイズ（A）、モナコ（H）、スパルタ・プラハ（A）

●バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

PSG（H）、バルセロナ（A）、ベンフィカ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、フェイエノールト（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、アストン・ヴィラ（A）

●ライプツィヒ（ドイツ）

リヴァプール（H）、インテル（A）、ユヴェントス（H）、アトレティコ・マドリー（A）、スポルティングCP（H）、セルティック（A）、アストン・ヴィラ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）

●ドルトムント（ドイツ）

バルセロナ（H）、レアル・マドリー（A）、シャフタール・ドネツク（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、セルティック（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、ボローニャ（A）

●バルセロナ（スペイン）

バイエルン・ミュンヘン（H）、ドルトムント（A）、アタランタ（H）、ベンフィカ（A）、ヤング・ボーイズ（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、ブレスト（H）、モナコ（A）

●レアル・マドリー（スペイン）

ドルトムント（H）、リヴァプール（A）、ミラン（H）、アタランタ（A）、ザルツブルク（H）、リール（A）、シュトゥットガルト（H）、ブレスト（A）

●リヴァプール（イングランド）

レアル・マドリー（H）、ライプツィヒ（A）、レヴァークーゼン（H）、ミラン（A）、リール（H）、PSV（A）、ボローニャ（H）、ジローナ（A）

●PSG（フランス）

マンチェスター・シティ（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、アトレティコ（H）、アーセナル（A）、PSV（H）、ザルツブルク（A）、ジローナ（H）、シュトゥットガルト（A）

■ポッド2

●アトレティコ・マドリー（スペイン）

ライプツィヒ（H）、PSG（A）、レヴァークーゼン（H）、ベンフィカ（A）、リール（H）、ザルツブルク（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、スパルタ・プラハ（A）

●アタランタ（イタリア）

レアル・マドリー（H）、バルセロナ（A）、アーセナル（H）、シャフタール・ドネツク（A）、セルティック（H）、ヤング・ボーインズ（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、シュトゥットガルト（A）

●クルブ・ブルッヘ（ベルギー）

ドルトムント（H）、マンチェスター・シティ（A）、ユヴェントス（H）、ミラン（A）、スポルティングCP（H）、セルティック（A）、アストン・ヴィラ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）

●レヴァークーゼン（ドイツ）

インテル（H）、リヴァプール（A）、ミラン（H）、アトレティコ（A）、ザルツブルク（H）、フェイエノールト（A）、スパルタ・プラハ（H）、ブレスト（A）

●アーセナル（イングランド）

PSG（H）、インテル（A）、シャフタール・ドネツク（H）、アタランタ（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、スポルティングCP（A）、モナコ（H）、ジローナ（A）

●ベンフィカ（ポルトガル）

バルセロナ（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、アトレティコ（H）、ユヴェントス（A）、フェイエノールト（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、ボローニャ（H）、モナコ（A）

●ミラン（イタリア）

リヴァプール（H）、レアル・マドリー（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、レヴァークーゼン（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、ジローナ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）

●ユヴェントス（イタリア）

マンチェスター・シティ（H）、ライプツィヒ（A）、ベンフィカ（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、PSV（H）、リール（A）、シュトゥットガルト（H）、アストン・ヴィラ（A）

●シャフタール・ドネツク（ウクライナ）

バイエルン・ミュンヘン（H）、ドルトムント（A）、アタランタ（H）、アーセナル（A）、ヤング・ボーイズ（H）、PSV（A）、ブレスト（H）、ボローニャ（A）

■ポッド3

●ヤングボーイズ（スイス）

インテル（H）、バルセロナ（A）、アタランタ（H）、シャフタール・ドネツク（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、セルティック（A）、アストン・ヴィラ（H）、シュトゥットガルト（A）

●リール（フランス）

レアル・マドリー（H）、リヴァプール（A）、ユヴェントス（H）、アトレティコ（A）、フェイエノールト（H）、スポルティングCP（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、ボローニャ（A）

●PSV（オランダ）

リヴァプール（H）、PSG（A）、シャフタール・ドネツク（H）、ユヴェントス（A）、スポルティングCP（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、ジローナ（H）、ブレスト（A）

●フェイエノールト（オランダ）

バイエルン・ミュンヘン（H）、マンチェスター・シティ（A）、レヴァークーゼン（H）、ベンフィカ（A）、ザルツブルク（H）、リール（A）、スパルタ・プラハ（H）、ジローナ（A）

●ディナモ・ザグレブ（クロアチア）

ドルトムント（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ミラン（H）、アーセナル（A）、セルティック（H）、ザルツブルク（A）、モナコ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）

●ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）

バルセロナ（H）、インテル（A）、ベンフィカ（H）、ミラン（A）、PSV（H）、ヤング・ボーイズ（A）、シュトゥットガルト（H）、モナコ（A）

●ザルツブルク（オーストリア）

PSG（H）、レアル・マドリー（A）、アトレティコ（H）、レヴァークーゼン（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、フェイエノールト（A）、ブレスト（H）、スパルタ・プラハ（A）

●セルティック（スコットランド）

ライプツィヒ（H）、ドルトムント（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、アタランタ（A）、ヤング・ボーイズ（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、アストン・ヴィラ（A）

●スポルティングCP（ポルトガル）

マンチェスター・シティ（H）、ライプツィヒ（A）、アーセナル（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、リール（H）、PSV（A）、ボローニャ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）

■ポッド4

●シュトゥットガルト（ドイツ）

PSG（H）、レアル・マドリー（A）、アタランタ（H）、ユヴェントス（A）、ヤング・ボーイズ（H）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（A）、スパルタ・プラハ（H）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（A）

●ジローナ（スペイン）

リヴァプール（H）、PSG（A）、アーセナル（H）、ミラン（A）、フェイエノールト（H）、PSV（A）、スロヴァン・ブラチスラヴァ（H）、シュトゥルム・グラーツ（A）

●ボローニャ（イタリア）

ドルトムント（H）、リヴァプール（A）、シャフタール・ドネツク（H）、ベンフィカ（A）、リール（H）、スポルティングCP（A）、モナコ（H）、アストン・ヴィラ（H）

●ブレスト（フランス）

レアル・マドリー（H）、バルセロナ（A）、レヴァークーゼン（H）、シャフタール・ドネツク（A）、PSV（H）、ザルツブルク（A）、シュトゥルム・グラーツ（H）、スパルタ・プラハ（A）

●アストン・ヴィラ（イングランド）

バイエルン・ミュンヘン（H）、ライプツィヒ（A）、ユヴェントス（H）、クルブ・ブルッヘ（A）、セルティック（H）、ヤング・ボーイズ（A）、ボローニャ（H）、モナコ（A）

●スパルタ・プラハ（チェコ）

インテル（H）、マンチェスター・シティ（A）、アトレティコ（H）、レヴァークーゼン（A）、ザルツブルク（H）、フェイエノールト（A）、ブレスト（H）、シュトゥットガルト（A）

●スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

マンチェスター・シティ（H）、バイエルン・ミュンヘン（A）、ミラン（H）、アトレティコ（A）、ディナモ・ザグレブ（H）、セルティック（A）、シュトゥットガルト（H）、ジローナ（A）

●モナコ（フランス）

バルセロナ（H）、インテル（A）、ベンフィカ（H）、アーセナル（A）、ツルヴェナ・ズヴェスタ（H）、ディナモ・ザグレブ（A）、アストン・ヴィラ（H）、ボローニャ（A）

●シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）

ライプツィヒ（H）、ドルトムント（A）、クルブ・ブルッヘ（H）、アタランタ（A）、スポルティングCP（H）、リール（A）、ジローナ（H）、ブレスト（A）