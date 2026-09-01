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champions league japanese playersGetty Images
UEFAチャンピオンズリーグはWOWOWで生中継！CL・EL見放題のお得なシーズンパスで視聴
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ2026-27に出場する日本人選手は？

チャンピオンズ リーグ
バイエルン
リヴァプール
アストン・ヴィラ
PSVアイントホーフェン
フェイエノールト
スロヴァン・ブラチスラヴァ
鈴木彩艶
伊藤洋輝
佐野航大
遠藤航
上田綺世
渡辺剛
松岡大起

【UEFAチャンピオンズリーグ】2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズに出場する全36クラブが出揃った。今大会に出場する日本人選手を紹介する。

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ヨーロッパナンバーワンのクラブを決める大会、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）。今シーズンの予選の全日程が終了し、リーグフェーズに出場する全36クラブが出揃った。優勝候補のバイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝やリヴァプールの遠藤航など、今季も複数の日本人選手が欧州最高峰の舞台に立つ。

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本記事では、今季CLの舞台に立つ日本人選手を紹介する。

2026-27チャンピオンズリーグでプレーする日本人選手は？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグには7名の日本人選手が出場する。上位争いに食い込むことが予想されるバイエルンには伊藤洋輝が在籍し、強豪リヴァプールでは遠藤航がプレー。今夏の移籍市場でNECナイメヘンからPSVに移籍した佐野航大や、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛、そして今夏にパルマからアストン・ヴィラに移籍した鈴木彩艶もCLリーグフェーズでプレーする。さらに、予選を勝ち抜いたスロヴァン・ブラチスラバには松岡大起が在籍している。

■CL出場の日本人選手

選手

クラブ

生年月日

ポジション

背番号

CL通算成績

伊藤洋輝

バイエルン・ミュンヘン
（ドイツ）

1999年5月12日(27歳)

DF

21

6試合0得点

遠藤航

リヴァプール
（イングランド）

1993年2月9日(33歳)

MF

3

7試合0得点

鈴木彩艶

アストン・ヴィラ
（イングランド）

2002年8月21日(24歳)

GK

1

0試合0得点

佐野航大

PSVアイントホーフェン
（オランダ）

2003年9月25日(22歳)

MF

24

0試合0得点

上田綺世

フェイエノールト
（オランダ）

1998年8月28日(28歳)

FW

9

13試合2得点

渡辺剛

フェイエノールト
（オランダ）

1997年2月5日(29歳)

DF

4

0試合0得点

松岡大起

スロヴァン・ブラチスラヴァ
（スロバキア）

2001年6月1日(25歳)

MF

41

0試合0得点

※2026年8月28日現在

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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

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WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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