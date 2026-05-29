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CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

パリ・サンジェルマンvsアーセナルはいつ？何時から？日程・放送予定｜チャンピオンズリーグ決勝

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝パリ・サンジェルマン（PSG）vsアーセナルの試合日程、放送・配信予定を紹介する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
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チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）はいよいよ決勝戦を残すのみ。昨季王者で大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と、2006年以来のファイナルのピッチに立つアーセナルが激突する。

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本記事では、CL決勝PSGvsアーセナルの試合日程や放送・配信予定を紹介する。

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルはいつ

2025-26シーズンのCL決勝PSGvsアーセナルは、現地時間5月30日(土)に開催。キックオフは現地時間午後6時に予定されている。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間5月31日(日)午前1時に試合開始となる。

今季CL決勝の試合会場は、ハンガリーの首都ブダペストにある「プスカシュ・アレーナ」だ。同国のレジェンド、フェレンツ・プスカシュの名前を冠した同スタジアムは、2023年ヨーロッパリーグ決勝の舞台にもなり、その際セビージャがPK戦の末にローマを下してタイトルを掲げていた。

決勝の対戦カードは、PSGvsアーセナル。昨季悲願のクラブ初となるCL優勝を成し遂げたPSGは、2017年のレアル・マドリード以来となる大会連覇に王手を掛けた。対するアーセナルは、2006年以来20年ぶりの決勝の舞台となり、初優勝を目指すことになる。両クラブは昨季準決勝でも対戦しており、その際PSGが2試合合計3-1で勝利していた。ただし、両クラブの通算対戦成績はお互いに2勝3分け2敗の五分だ。

■CL決勝PSGvsアーセナル｜試合日程

試合日時対戦カード試合会場放送・配信
5/31(日)
1:00		PSG
vs
アーセナル		プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）		【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

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CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
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月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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