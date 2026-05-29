2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）はいよいよ決勝戦を残すのみ。昨季王者で大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と、2006年以来のファイナルのピッチに立つアーセナルが激突する。
本記事では、CL決勝PSGvsアーセナルの試合日程や放送・配信予定を紹介する。
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルはいつ
2025-26シーズンのCL決勝PSGvsアーセナルは、現地時間5月30日(土)に開催。キックオフは現地時間午後6時に予定されている。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間5月31日(日)午前1時に試合開始となる。
今季CL決勝の試合会場は、ハンガリーの首都ブダペストにある「プスカシュ・アレーナ」だ。同国のレジェンド、フェレンツ・プスカシュの名前を冠した同スタジアムは、2023年ヨーロッパリーグ決勝の舞台にもなり、その際セビージャがPK戦の末にローマを下してタイトルを掲げていた。
決勝の対戦カードは、PSGvsアーセナル。昨季悲願のクラブ初となるCL優勝を成し遂げたPSGは、2017年のレアル・マドリード以来となる大会連覇に王手を掛けた。対するアーセナルは、2006年以来20年ぶりの決勝の舞台となり、初優勝を目指すことになる。両クラブは昨季準決勝でも対戦しており、その際PSGが2試合合計3-1で勝利していた。ただし、両クラブの通算対戦成績はお互いに2勝3分け2敗の五分だ。
■CL決勝PSGvsアーセナル｜試合日程
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|5/31(日)
1:00
|PSG
vs
アーセナル
|プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）
|【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
|視聴はこちら
|Leminoプレミアム
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり