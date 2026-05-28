パリ・サンジェルマンvsアーセナルの通算対戦成績は？

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）はいよいよ決勝戦。昨季王者で大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と、2006年以来のファイナルのピッチに立つアーセナルが激突する。

本記事では、CLファイナルを前にPSGとアーセナルの通算対戦成績を紹介する。

パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜通算対戦成績

2025-26シーズンのCL決勝で対戦するPSGとアーセナルは、これまでにヨーロッパの舞台で7度対戦した。

初めての対戦は1993-94シーズンのカップ・ウィナーズ・カップ準決勝。そして、直近の対戦は2024-25シーズンのCL準決勝だ。

通算対戦成績はPSGの2勝、アーセナルの2勝、3引き分けと均衡している。

■PSGvsアーセナル通算対戦成績

試合数 7 PSG勝利 2 引き分け 3 アーセナル勝利 2 PSG得点 7 アーセナル得点 8

パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜過去対戦結果

シーズン 大会 ラウンド 結果(ホームvsアウェー) 1993-94 カップ・ウィナーズ・カップ 準決勝

1stレグ PSG 1-1 アーセナル ジノーラ(50') 得点者 ライト(35') 1993-94 カップ・ウィナーズ・カップ 準決勝

2ndレグ アーセナル 1-0 PSG キャンベル(50') 得点者 2016-17 チャンピオンズリーグ グループA

第1節 PSG 1-1 アーセナル カバーニ(1') 得点者 サンチェス(78') 2016-17 チャンピオンズリーグ グループA

第5節 アーセナル 2-2 PSG ジルー(45')

OG(60') 得点者 カバーニ(18')

OG(77') 2024-25 チャンピオンズリーグ リーグフェーズ

第2節 アーセナル 2-0 PSG ハフェルツ(20')

サカ(35') 得点者 2024-25 チャンピオンズリーグ 準決勝

1stレグ アーセナル 0-1 PSG 得点者 デンベレ(4') 2024-25 チャンピオンズリーグ 準決勝

2ndレグ PSG 2-1 アーセナル ルイス(27')

ハキミ(72') 得点者 サカ(76')

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 5/31(日)

1:00 PSG

vs

アーセナル プスカシュ・アレーナ

（ハンガリー） 【テレビ】WOWOW

【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり