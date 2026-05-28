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CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

パリ・サンジェルマンvsアーセナルの通算対戦成績は？

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝で対戦するパリ・サンジェルマン（PSG）とアーセナルの通算対戦成績を紹介する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
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WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）はいよいよ決勝戦。昨季王者で大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と、2006年以来のファイナルのピッチに立つアーセナルが激突する。

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本記事では、CLファイナルを前にPSGとアーセナルの通算対戦成績を紹介する。

パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜通算対戦成績

2025-26シーズンのCL決勝で対戦するPSGとアーセナルは、これまでにヨーロッパの舞台で7度対戦した。

初めての対戦は1993-94シーズンのカップ・ウィナーズ・カップ準決勝。そして、直近の対戦は2024-25シーズンのCL準決勝だ。

通算対戦成績はPSGの2勝、アーセナルの2勝、3引き分けと均衡している。

■PSGvsアーセナル通算対戦成績

試合数7
PSG勝利2
引き分け3
アーセナル勝利2
PSG得点7
アーセナル得点8

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パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜過去対戦結果

シーズン大会ラウンド結果(ホームvsアウェー)
1993-94カップ・ウィナーズ・カップ準決勝
1stレグ		PSG1-1アーセナル
ジノーラ(50')得点者ライト(35')
1993-94カップ・ウィナーズ・カップ準決勝
2ndレグ		アーセナル1-0PSG
キャンベル(50')得点者 
2016-17チャンピオンズリーググループA
第1節		PSG1-1アーセナル
カバーニ(1')得点者サンチェス(78')
2016-17チャンピオンズリーググループA
第5節		アーセナル2-2PSG
ジルー(45')
OG(60')		得点者カバーニ(18')
OG(77')
2024-25チャンピオンズリーグリーグフェーズ
第2節		アーセナル2-0PSG
ハフェルツ(20')
サカ(35')		得点者 
2024-25チャンピオンズリーグ準決勝
1stレグ		アーセナル0-1PSG
 得点者デンベレ(4')
2024-25チャンピオンズリーグ準決勝
2ndレグ		PSG2-1アーセナル
ルイス(27')
ハキミ(72')		得点者サカ(76')

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CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程

試合日時対戦カード試合会場放送・配信
5/31(日)
1:00		PSG
vs
アーセナル		プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）		【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

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CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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