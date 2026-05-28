パリ・サンジェルマンvsアーセナルの通算対戦成績は？

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）はいよいよ決勝戦。昨季王者で大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と、2006年以来のファイナルのピッチに立つアーセナルが激突する。
本記事では、CLファイナルを前にPSGとアーセナルの通算対戦成績を紹介する。
パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜通算対戦成績
2025-26シーズンのCL決勝で対戦するPSGとアーセナルは、これまでにヨーロッパの舞台で7度対戦した。
初めての対戦は1993-94シーズンのカップ・ウィナーズ・カップ準決勝。そして、直近の対戦は2024-25シーズンのCL準決勝だ。
通算対戦成績はPSGの2勝、アーセナルの2勝、3引き分けと均衡している。
■PSGvsアーセナル通算対戦成績
|試合数
|7
|PSG勝利
|2
|引き分け
|3
|アーセナル勝利
|2
|PSG得点
|7
|アーセナル得点
|8
パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜過去対戦結果
|シーズン
|大会
|ラウンド
|結果(ホームvsアウェー)
|1993-94
|カップ・ウィナーズ・カップ
|準決勝
1stレグ
|PSG
|1-1
|アーセナル
|ジノーラ(50')
|得点者
|ライト(35')
|1993-94
|カップ・ウィナーズ・カップ
|準決勝
2ndレグ
|アーセナル
|1-0
|PSG
|キャンベル(50')
|得点者
|2016-17
|チャンピオンズリーグ
|グループA
第1節
|PSG
|1-1
|アーセナル
|カバーニ(1')
|得点者
|サンチェス(78')
|2016-17
|チャンピオンズリーグ
|グループA
第5節
|アーセナル
|2-2
|PSG
|ジルー(45')
OG(60')
|得点者
|カバーニ(18')
OG(77')
|2024-25
|チャンピオンズリーグ
|リーグフェーズ
第2節
|アーセナル
|2-0
|PSG
|ハフェルツ(20')
サカ(35')
|得点者
|2024-25
|チャンピオンズリーグ
|準決勝
1stレグ
|アーセナル
|0-1
|PSG
|得点者
|デンベレ(4')
|2024-25
|チャンピオンズリーグ
|準決勝
2ndレグ
|PSG
|2-1
|アーセナル
|ルイス(27')
ハキミ(72')
|得点者
|サカ(76')
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|5/31(日)
1:00
|PSG
vs
アーセナル
|プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）
|【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
|視聴はこちら
|Leminoプレミアム
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり