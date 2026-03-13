CLラウンド16 1stレグ終了後の優勝予想は？首位はアーセナルで28％、初戦大勝のバイエルンが急上昇

データサイト『Opta』がチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグ終了後にスーパーコンピューターによる優勝予想を行った。

今シーズンのCLはラウンド16に突入。10日と11日にラウンド16ファーストレグが開催され、いくつかの波乱が起きた。中でも、最多となる6クラブがラウンド16に勝ち残ったイングランド勢だが、ファーストレグでは2分け4敗と厳しい戦いを強いられ、準々決勝進出がかなり難しい状況に陥ったクラブもある。

『Opta』は12日にスーパーコンピューターを使用したラウンド16突破予想と優勝予想を実施した。

ラウンド16突破予想では、敵地でアタランタに6-1の大勝を収めたバイエルン・ミュンヘンが99.9％で準々決勝進出をほぼ確実に。また、ホームで5-2の勝利を収めたアトレティコ・マドリーとパリ・サンジェルマン（PSG）は、それぞれ97％、93％でトッテナムとチェルシーを下すことが予想される。

ホームでマンチェスター・シティに3-0で勝利したレアル・マドリーも84％で準々決勝にコマを進める見込み。同様にホームでスポルティングCPに3-0で勝利したボデ/グリムトも87％で準々決勝に進出すると予想。また、敵地で引き分けたアーセナルとバルセロナは、それぞれ77％と68％でレヴァークーゼンとニューカッスル・ユナイテッドに勝利する見込みだ。その他、敵地でガラタサライに0-1で敗れたリヴァプールだが、ラウンド16突破の可能性は依然として51％あるようだ。

優勝予想では、アーセナルが前回同様に28％でトップに立つ。それに続くのがバイエルンで、14.3％から22％に大幅に上昇した。以下、3番手にバルセロナで11％、4番手にPSGで10％、5番手にレアル・マドリーで8％と続いている。

『Opta』の優勝予想は以下の通り。

1位：アーセナル 27.4％→28％

2位：バイエルン・ミュンヘン 14.3％→22％

3位：バルセロナ 7.7％→11％

4位：パリ・サンジェルマン 4.6％→10％

5位：レアル・マドリー 2.8％→8％

6位：アトレティコ・マドリー 2.0％→6％

7位：リヴァプール 12.8％→5％

8位：ニューカッスル・ユナイテッド 4.7％→2％

9位：マンチェスター・シティ 10.8％→2％

10位：ボデ/グリムト 0.4％→2％

11位：レヴァークーゼン 0.5％→2％

12位：ガラタサライ 0.2→2％

13位：チェルシー 6.9％→1％

14位：スポルティングCP 2.7％→<0.1％

15位：トッテナム1.2％→<0.1％

16位：アタランタ 1.1％→<0.1％