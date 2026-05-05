UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間5月6日(水)に準決勝2ndレグの1試合が開催される。
本記事では、5月6日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【5月6日】チャンピオンズリーグの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|5/6(水)
4:00
|アーセナル vs アトレティコ・マドリード
|【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法は？
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※一部ディレイ配信あり