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cl-20260416(C)Getty Images
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Yuta Tokuma

【4月16日】UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー
アーセナル 対 スポルティングCP
アーセナル
スポルティングCP
バイエルン
レアル・マドリー
守田英正

【欧州CL 放送予定】4月16日開催のチャンピオンズリーグ2025-26準々決勝2ndレグの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間4月16日(木)に準々決勝2ndレグの2試合が開催される。

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本記事では、4月16日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【4月16日】チャンピオンズリーグの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
4/16(木)
4:00		バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリード【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
4/16(木)
4:00		アーセナル vs スポルティングCP【放送】
WOWOWライブ
【配信】
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UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法は？

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※一部ディレイ配信あり

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