UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間4月16日(木)に準々決勝2ndレグの2試合が開催される。

本記事では、4月16日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【4月16日】チャンピオンズリーグの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 4/16(木)

4:00 バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリード 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド 4/16(木)

4:00 アーセナル vs スポルティングCP 【放送】

WOWOWライブ

【配信】

WOWOWオンデマンド

UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法は？

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サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

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[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

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・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※一部ディレイ配信あり