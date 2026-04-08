UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間4月9日(木)に準々決勝1stレグの2試合が開催される。
本記事では、4月9日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【4月9日】チャンピオンズリーグの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|4/9(木)
4:00
|パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|4/9(木)
4:00
|バルセロナ vs アトレティコ・マドリード
|【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法は？
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。
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|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり