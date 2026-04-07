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cl-20260408(C)Getty Images
CLリーグフェーズはWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【4月8日】UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー 対 バイエルン
バイエルン
伊藤洋輝
レアル・マドリー
スポルティングCP 対 アーセナル
スポルティングCP
アーセナル
守田英正

【欧州CL 放送予定】4月8日開催のチャンピオンズリーグ2025-26準々決勝1stレグの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

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UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間4月8日(水)に準々決勝1stレグの2試合が開催される。

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本記事では、4月8日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【4月8日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
4/8(水)
4:00		レアル・マドリード vs バイエルン・ミュンヘン【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
4/8(水)
4:00		スポルティングCP vs アーセナル【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド

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UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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