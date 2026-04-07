UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間4月8日(水)に準々決勝1stレグの2試合が開催される。

本記事では、4月8日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【4月8日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 4/8(水)

4:00 レアル・マドリード vs バイエルン・ミュンヘン 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド 4/8(水)

4:00 スポルティングCP vs アーセナル 【放送】

WOWOWライブ

【配信】

WOWOWオンデマンド

UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり