得点王のエンバペは選外に…今季のCLベストイレブンが発表！MVPはクヴァラツヘリア、最優秀若手はレアルの21歳

UEFA（欧州サッカー連盟）は、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）ベストイレブンを発表した。
30日に行われた今季のCL決勝戦。昨季王者パリ・サンジェルマン（PSG）と初優勝を狙うアーセナルの一戦は、PK戦までもつれ込む死闘の末、PSGがレアル・マドリー以来となる史上2チーム目の連覇を達成している。
これで全日程が終了した今季のCLだが、UEFAは31日に各賞を発表。今季のプレイヤー・オブ・ザ・シーズンは、PSGを優勝に導いたフヴィチャ・クヴァラツヘリアが受賞している。16試合出場で10ゴール6アシスト、昨季のウスマン・デンベレに続き2シーズン連続で優勝したPSGの選手が受賞している。また、最優秀若手選手にはレアル・マドリーの21歳MFアルダ・ギュレルが輝いた。
さらにUEFAは、今季のベストイレブンも発表。最優秀選手のクヴァラツヘリアはもちろん、デンベレにヴィティーニャ、マルキーニョス、ヌーノ・メンデスと最多5選手が選ばれている。また準優勝のアーセナルからは、GKダビド・ラヤにガブリエウ、デクラン・ライスと3選手が選出。ベスト4のバイエルン・ミュンヘンからは、ハリー・ケインとマイケル・オリーセが入っている。
一方で、大会通算15ゴールを奪って得点王に輝いたレアル・マドリーFWキリアン・エンバペは選ばれていない。
■チャンピオンズリーグ 2025-26シーズン ベストイレブン
▽GK
ダビド・ラヤ（アーセナル）
▽DF
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）
マルキーニョス（PSG）
ガブリエウ（アーセナル）
ヌーノ・メンデス（PSG）
▽MF
マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）
デクラン・ライス（アーセナル）
ヴィティーニャ（PSG）
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）
▽FW
ウスマン・デンベレ（PSG）
ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）