得点王のエンバペは選外に…今季のCLベストイレブンが発表！MVPはクヴァラツヘリア、最優秀若手はレアルの21歳

UEFA（欧州サッカー連盟）は、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）ベストイレブンを発表した。





30日に行われた今季のCL決勝戦。昨季王者パリ・サンジェルマン（PSG）と初優勝を狙うアーセナルの一戦は、PK戦までもつれ込む死闘の末、PSGがレアル・マドリー以来となる史上2チーム目の連覇を達成している。





これで全日程が終了した今季のCLだが、UEFAは31日に各賞を発表。今季のプレイヤー・オブ・ザ・シーズンは、PSGを優勝に導いたフヴィチャ・クヴァラツヘリアが受賞している。16試合出場で10ゴール6アシスト、昨季のウスマン・デンベレに続き2シーズン連続で優勝したPSGの選手が受賞している。また、最優秀若手選手にはレアル・マドリーの21歳MFアルダ・ギュレルが輝いた。





さらにUEFAは、今季のベストイレブンも発表。最優秀選手のクヴァラツヘリアはもちろん、デンベレにヴィティーニャ、マルキーニョス、ヌーノ・メンデスと最多5選手が選ばれている。また準優勝のアーセナルからは、GKダビド・ラヤにガブリエウ、デクラン・ライスと3選手が選出。ベスト4のバイエルン・ミュンヘンからは、ハリー・ケインとマイケル・オリーセが入っている。





一方で、大会通算15ゴールを奪って得点王に輝いたレアル・マドリーFWキリアン・エンバペは選ばれていない。





■チャンピオンズリーグ 2025-26シーズン ベストイレブン





▽GK

ダビド・ラヤ（アーセナル）





▽DF

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

マルキーニョス（PSG）

ガブリエウ（アーセナル）

ヌーノ・メンデス（PSG）





▽MF

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）

デクラン・ライス（アーセナル）

ヴィティーニャ（PSG）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）





▽FW

ウスマン・デンベレ（PSG）

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

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