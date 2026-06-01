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Ryo Mika

得点王のエンバペは選外に…今季のCLベストイレブンが発表！MVPはクヴァラツヘリア、最優秀若手はレアルの21歳

パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
キリアン・エンバペ

【欧州・海外サッカー ニュース】UEFA（欧州サッカー連盟）は、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）ベストイレブンを発表した。

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UEFA（欧州サッカー連盟）は、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）ベストイレブンを発表した。


30日に行われた今季のCL決勝戦。昨季王者パリ・サンジェルマン（PSG）と初優勝を狙うアーセナルの一戦は、PK戦までもつれ込む死闘の末、PSGがレアル・マドリー以来となる史上2チーム目の連覇を達成している。


これで全日程が終了した今季のCLだが、UEFAは31日に各賞を発表。今季のプレイヤー・オブ・ザ・シーズンは、PSGを優勝に導いたフヴィチャ・クヴァラツヘリアが受賞している。16試合出場で10ゴール6アシスト、昨季のウスマン・デンベレに続き2シーズン連続で優勝したPSGの選手が受賞している。また、最優秀若手選手にはレアル・マドリーの21歳MFアルダ・ギュレルが輝いた。


さらにUEFAは、今季のベストイレブンも発表。最優秀選手のクヴァラツヘリアはもちろん、デンベレにヴィティーニャ、マルキーニョス、ヌーノ・メンデスと最多5選手が選ばれている。また準優勝のアーセナルからは、GKダビド・ラヤにガブリエウ、デクラン・ライスと3選手が選出。ベスト4のバイエルン・ミュンヘンからは、ハリー・ケインとマイケル・オリーセが入っている。


一方で、大会通算15ゴールを奪って得点王に輝いたレアル・マドリーFWキリアン・エンバペは選ばれていない。


■チャンピオンズリーグ 2025-26シーズン ベストイレブン


▽GK

ダビド・ラヤ（アーセナル）


▽DF

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

マルキーニョス（PSG）

ガブリエウ（アーセナル）

ヌーノ・メンデス（PSG）


▽MF

マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）

デクラン・ライス（アーセナル）

ヴィティーニャ（PSG）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）


▽FW

ウスマン・デンベレ（PSG）

ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

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