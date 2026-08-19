2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、プレーオフ1stレグが日本時間8月20日(木)に開催。旗手怜央が所属するスコットランドのセルティックと、オーストリアのLASKが対戦する。

本記事では、セルティックvsLASKのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

セルティックvsLASKの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・プレーオフのセルティックvsLASKは、スコットランドのグラスゴーにあるセルティックのホーム「セルティック・パーク」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ プレーオフ1stレグ

日程：2026年8月20日(木)4:00キックオフ／日本時間

カード：セルティック vs LASK

会場：セルティック・パーク

セルティックvsLASKの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、セルティックvsLASKの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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セルティックvsLASK チーム情報

セルティック vs LASK 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー マーティン・オニール 予想スタメン 控え選手 マネージャー D. Kuehbauer

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

CEL Last match LAS 1 Win 0 引分け 0 勝利 LASK 2 - 5 セルティック 5 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位表