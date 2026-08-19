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Champions League Qualification
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Celtic Park
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チャンピオンズリーグ26-27はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【8月20日】セルティックvsLASKのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ

Champions League Qualification
セルティック 対 LASK
セルティック
LASK
旗手怜央

【旗手怜央所属】8月20日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27 プレーオフ、セルティック対LASKの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

チャンピオンズリーグを独占配信
(C)WOWOW

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、プレーオフ1stレグが日本時間8月20日(木)に開催。旗手怜央が所属するスコットランドのセルティックと、オーストリアのLASKが対戦する。

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本記事では、セルティックvsLASKのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

セルティックvsLASKの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・プレーオフのセルティックvsLASKは、スコットランドのグラスゴーにあるセルティックのホーム「セルティック・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年8月20日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：セルティック vs LASK
  • 会場：セルティック・パーク

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セルティックvsLASKの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、セルティックvsLASKの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

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チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが独占中継・配信！

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

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セルティックvsLASK チーム情報

セルティック vs LASK 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • D. Kuehbauer

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

CEL
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

LAS
-直近成績

ゴールを許す
18/1
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

CEL

Last match

LAS

1

Win

0

引分け

0

勝利

5

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

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