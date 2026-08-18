旗手怜央に「序列は下がったが貴重な戦力。あの頃はスコットランド最高の選手だった」。セルティック指揮官が言及

セルティックのマーティン・オニール監督がMF旗手怜央について言及した。『THE CELTIC BOYS』が伝えている。

28歳の旗手は2022年にJ1川崎フロンターレからセルティックに加入。クラブの中心選手として活躍して、リーグ制覇などに貢献してきたが、昨季は出場時間が限られ、リーグ戦28試合2得点2アシストにとどまった。

今夏には、ギリシャ名門パナシナイコスからの関心も伝えられた旗手についてオニール監督は「いくつか暫定的な問い合わせがあった。今のところ、彼やクラブにとって有益な話は何も出ていない。しかし、状況は変わるかもしれない。もし変わらなければ、私は満足だ」と話しつつ、残留も問題ないとしている。

「レオは素晴らしいサッカー選手だ。今は序列が下がってしまったが、2シーズン前に見せたような調子を取り戻せれば、依然として貴重な戦力となるだろう。出場機会に恵まれず、プレーしたいのに出場できないと感じている選手にとって、プレーすることこそが最も重要なことなのだ」

「レオにとって一番大切なこと、そして私がレオにぜひともやってほしいことは、彼が数年前に見せていたような調子を取り戻すことだと思う。あの頃はスコットランドで最高の選手の一人だったんだ。もしレオがチームに残って、自分のポジションを勝ち取るために真剣に戦い、自分にはそれができると言うのなら、私は何の問題もない」