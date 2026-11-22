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セルタ監督ヒラルデス、イアゴ・アスパスの振る舞いを明かす。

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セルタのクラウディオ・ヒラルデス監督（38）が、トップチームに昇格した際、同クラブの象徴FWイアゴ・アスパスから伝えられた言葉を明かした。

選手時代にはレアル・マドリーやアトレティコの下部組織に所属したものの、大成しなかったヒラルデス監督。だが指導者としては非凡な才能を発揮し、2021年にセルタの下部組織に入団すると、2024年にトップチーム指揮官に昇格を果たした。現在もラ・リーガ1部の最年少監督として手腕を振るっている。

セルタにはヒラルデス監督よりも年上の選手がいる。そう、クラブの象徴的選手イアゴ・アスパス（39）だ。一見すると年齢が逆転することで摩擦が生じてもおかしくなさそうだが、ヒラルデス監督によると何も問題がないどころか、むしろ自身を後押しする存在だという。スペイン『アス』とのインタビューで次のように語っている。

「トップチームの監督に就任した日、彼は私に『自分を怒鳴りつける必要があるならば、かまわずにそうしてほしい。できるなら、皆の前でやった方がいい。全員がその様子を見るようにね』と言ったんだ」

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「イアゴはまさに模範的な存在だよ。このチームにおける絶対的な存在である彼が素晴らしい振る舞いを見せれば、周囲はそれに倣うんだ」

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ヒラルデス監督はまた、自身の絶対的フォーメーションと言える3-4-3の有用性についても説明した。

「そのシステムを使う理由は、相手チームが多くの選手を前に割かなければいけないからだ。3バック、ウィングバック2人、ボランチ2人でプレーすれば、プレスを仕掛けたい相手は6〜7人を割く必要がある。そして前線に補完的な3人を配置しておけば、守るのは難しくなるんだ」

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「相手チームは数的均衡を求めて3対3とするか、後方に引くことを求められる。後者を選ぶなら、こちらが主導権を握れるわけだ。それに3バックは攻撃方法に変化をつけやすい。ウィングバックを高い位置に据えられるし、反対に5バックで守ることも可能だ。前線では3人でハイプレスを仕掛けられるなど、4バックよりプレーバリエーションが多いんだよ」