ブラジル代表MFカゼミーロ、MLSインテル・マイアミ加入が正式発表「最大のモチベーションは勝利すること」

インテル・マイアミCFがブラジル代表MFカゼミーロを獲得したことを発表した。

カゼミーロは2022年からマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、通算160試合26ゴール・14アシストを記録。EFLカップとFAカップをそれぞれ1回ずつ獲得し、今夏に契約満了で退団を発表していた。

ブラジル代表としてもワールドカップに出場し、日本代表戦でもゴールを記録していたカゼミーロの新天地はMLSインテル・マイアミに決定。2027年のMLSシーズン終了まで契約を結んでおり、さらに2029年まで契約を延長するオプションも含まれているようだ。

カゼミーロは「私にとって最大のモチベーションは、そしてこれはどの選手にも当てはまると思うが、勝利することと成長し続けること」と話し、こう続けた。

「クラブが私に提示してくれたプロジェクト、そして私をここに連れてくるために皆が尽力してくれたことは、私にとって非常に大きな意味がある。心から感謝している。試合当日の90分間だけでなく、毎日のトレーニングでも、その信頼に応えられるよう、早くプレーを始めたい気持ちでいっぱいだ。感謝の言葉しかない。クラブが私に示してくれた愛情と信頼に応えるため、全力を尽くしたい」