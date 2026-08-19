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Yuta Tokuma

【8月19日】広島東洋カープvs中日ドラゴンズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 広島東洋カープ対中日ドラゴンズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは8月19日(水)、広島東洋カープと中日ドラゴンズが対戦する。

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本記事では、広島vs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープ対中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の広島東洋カープvs中日ドラゴンズは、8月19日(水)にマツダスタジアムで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
8/19(水)18:00広島東洋カープvs中日ドラゴンズ

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広島東洋カープ対中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
8/19(水)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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