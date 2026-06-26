【6/27】カーボベルデvsサウジアラビアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループHではカーボベルデとサウジアラビアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループH第3節となるカーボベルデvsサウジアラビアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

カーボベルデvsサウジアラビア｜キックオフ時間

カーボベルデvsサウジアラビア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

スペインはすでに決勝トーナメント進出を決めており、ウルグアイは勝ち点2を獲得しているため、この試合は2位決定戦の直接対決となる。カーボベルデは引き分けでも少なくとも決勝トーナメント進出の可能性は高いが、勝利すればワールドカップ史上最も注目すべき初出場キャンペーンの一つを締めくくることになる。一方で、スペインに0-4と敗れたサウジアラビアにとって絶対に勝たなければならない試合だ。

カーボベルデは今大会最大のサプライズだ。ワールドカップ初出場となるカーボベルデは、この小さな島国が夢にも思わなかったような状況で第3節を迎えた。大会優勝候補の一つであるスペインとの試合を冷静に0-0で引き分け、続くウルグアイ戦では劇的な2-2の引き分けに持ち込んだことで、ブルーシャークスは勝ち点2を獲得し、確かな自信を得た。エリオ・バレラとケビン・ピナは、カーボベルデサッカー史上初のワールドカップゴールを決め、すでにその名を歴史に刻んでいる。

サウジアラビアの状況は全く異なる。ウルグアイとの1-1の引き分けは序盤に希望を与えたものの、スペインに大敗したことで、監督が狙うであろう守備の脆弱性が露呈した。サウジアラビア代表は2試合で5失点を喫し、得失点差はグループワーストの-4。決勝トーナメント進出の望みをつなぐには勝利しかないという厳しい現実を突きつけられている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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