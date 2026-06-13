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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryo Mika

W杯で初勝ち点獲得！共催国カナダ、グループ突破は確実に？現地記者「88％で決勝T進出」

カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
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【サッカー ワールドカップ ニュース】カナダ代表は、FIFAワールドカップ2026の初戦でボスニア・ヘルツェゴヴィナと1-1の引き分けに終わった。

FIFAワールドカップ2026の初戦で引き分けたカナダ代表について、『The Athletic』が分析している。


今大会の共催国の1つとして、3大会目のワールドカップを戦うカナダ。過去2大会の計6試合で6敗、自国開催で初勝利を狙う中、12日にボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表との初戦に挑んだ。


観客の大歓声を受けるカナダだったが、21分にルキッチの先制ゴールを赦す苦しい展開に。さらに53分、左サイドを見事な連携で崩したものの、シュートは相手DFのスーパークリアに阻まれてゴールならず。難しい状況のまま終盤を迎えたが、78分に途中出場のサイル・ラリンが同点弾を奪い、そのまま1-1で終えた。

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歴代最多得点記録保持者のゴールにより、ワールドカップ史上初のポイントを獲得したカナダ。『The Athletic』のルーカス・ウィーズ記者は、「ファンにとっては残念だったかもしれないが、この引き分けと勝ち点1は、グループB突破に向けて大きな意味を持つ可能性がある」とし、初戦の結果について分析している。


「この勝ち点1により、『The Athletic』の予測ではノックアウトステージに進出する可能性が88％となった。18日にはグループ最弱とされるカタールと対戦するが、この試合で勝利すれば勝ち点4。そうなれば、グループ最強と目されるスイス戦を待たずにノックアウトステージ進出がほぼ確定する」


「各グループ2位までが自動でノックアウトステージに進出し、3位でも12チーム中成績上位8チームがグループを突破する。まだ戦いは終わっていないが、初戦の引き分けはカナダにとって重要な意味を持つ。グループリーグ初突破を目指す彼らにとって、非常に大きな結果だった」


グループBのカナダは、18日にカタールと、24日にスイスと対戦する。

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