W杯で初勝ち点獲得！共催国カナダ、グループ突破は確実に？現地記者「88％で決勝T進出」

FIFAワールドカップ2026の初戦で引き分けたカナダ代表について、『The Athletic』が分析している。





今大会の共催国の1つとして、3大会目のワールドカップを戦うカナダ。過去2大会の計6試合で6敗、自国開催で初勝利を狙う中、12日にボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表との初戦に挑んだ。





観客の大歓声を受けるカナダだったが、21分にルキッチの先制ゴールを赦す苦しい展開に。さらに53分、左サイドを見事な連携で崩したものの、シュートは相手DFのスーパークリアに阻まれてゴールならず。難しい状況のまま終盤を迎えたが、78分に途中出場のサイル・ラリンが同点弾を奪い、そのまま1-1で終えた。





歴代最多得点記録保持者のゴールにより、ワールドカップ史上初のポイントを獲得したカナダ。『The Athletic』のルーカス・ウィーズ記者は、「ファンにとっては残念だったかもしれないが、この引き分けと勝ち点1は、グループB突破に向けて大きな意味を持つ可能性がある」とし、初戦の結果について分析している。





「この勝ち点1により、『The Athletic』の予測ではノックアウトステージに進出する可能性が88％となった。18日にはグループ最弱とされるカタールと対戦するが、この試合で勝利すれば勝ち点4。そうなれば、グループ最強と目されるスイス戦を待たずにノックアウトステージ進出がほぼ確定する」





「各グループ2位までが自動でノックアウトステージに進出し、3位でも12チーム中成績上位8チームがグループを突破する。まだ戦いは終わっていないが、初戦の引き分けはカナダにとって重要な意味を持つ。グループリーグ初突破を目指す彼らにとって、非常に大きな結果だった」





グループBのカナダは、18日にカタールと、24日にスイスと対戦する。