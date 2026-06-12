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【6/13】カナダvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
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ボスニア・ヘルツェゴビナ
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FIFAワールドカップ グループB第1節、カナダvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕を迎える。グループBでは、初戦で開催国のカナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナが対戦する。

【W杯第1節】カナダvsボスニア・ヘルツェゴビナはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループB第1節となるカナダvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン、チーム情報を紹介する。

カナダvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 B
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カナダvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜チームニュース＆予想スタメン

カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ 予想スタメン

カナダHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestBIH
16
マクシム・クレポー
13
デレク・コーネリアス
5
ジョエル・ウォーターマン
22
リッチー・ラリア
2
アリスター・ジョンストン
8
イスマエル・コネ
7
スティーブン・エウスタキオ
11
リアム・ミラー
17
タジョン・ブキャナン
10
ジョナサン・デイヴィッド
9
サイル・ラリン
1
ニコラ・ヴァシリ
4
タリク・ムハレモビッチ
7
アマル・デディッチ
5
セアド・コラシナツ
18
ニコラ・カティッチ
15
アマールメミック
13
I. Basic
6
B. Tahirovic
20
エスミル・バジュラクタレヴィッチ
10
エルメディン・デミロヴィッチ
11
エディン・ジェコ

4-4-2

BIHAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • J. Marsch

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セルゲイ・バルバレス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

開催国カナダ代表は初戦でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。チームは過去2回ワールドカップに出場しているが、6戦全敗。初の勝ち点獲得に向け、ホームとなるトロントでジェシー・マーシュ率いるチームは意気込んでいるだろう。

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カナダ crest
カナダ
CAN
ボスニア・ヘルツェゴビナ crest
ボスニア・ヘルツェゴビナ
BIH

注目はバイエルン所属のDFアルフォンソ・デイヴィス。世界屈指のスピードを誇り、クラブとは異なりより高い位置で攻撃の要を担う。ユヴェントスFWジョナサン・デイヴィッドとともにかかる期待は大きく、彼らのパフォーマンスがチームの成績に直結する。

対してボスニア・ヘルツェゴビナは欧州予選プレーオフの末に2度目のワールドカップ出場を決めた。プレーオフではウェールズとイタリアを破るサプライズを演じ、近年はセルゲイ・バルバレス監督の下で非常に高い競争力を発揮している。ボスニアの傑出したフォワードのほぼ全員がドイツのクラブでプレーしており、エディン・ジェコはもちろん、シュトゥットガルトのエルメディン・デミロヴィッチとボルシア・メンヒェングラートバッハのハリス・タバコヴィッチは、今シーズンのブンデスリーガでそれぞれ12ゴールと13ゴールを挙げており、決して侮れない攻撃陣となっている。

両チームの近況

CAN
-直近成績

ゴールを許す
6/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

BIH
-直近成績

ゴールを許す
4/4
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップ全試合の視聴方法

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