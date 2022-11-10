カメルーン、カタールW杯メンバー26名を発表！大爆発中FWシュポ＝モティンら順当に選出

Dan Ozu
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Cameroon(C)Getty Images
FIFA ワールドカップカメルーン

【W杯 最新情報】カタール・ワールドカップ（W杯）、カメルーン代表がメンバーを発表。

カメルーン代表は9日、カタール・ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26名を発表した。

2大会ぶり8回目の出場となるカメルーン。ここ5大会は全てグループステージ敗退。1990年大会ぶりの16入りへ挑む。

選出メンバーで注目は、FW エリック・マキシム・シュポ＝モティンだ。今季バイエルン・ミュンヘンで公式戦15試合10ゴールと爆発中。波に乗る男の活躍が、カメルーン躍進の鍵を握る。

本大会にて、カメルーンは日本時間11月24日の初戦にてスイス代表と対戦。その後、同28日2戦目でセルビア代表戦、12月3日にブラジル代表との3戦目を迎える。

カメルーンのW杯招集メンバー26名は以下の通り。

■カメルーン代表 W杯招集メンバー

▽GK

サイモン・ンガパンドゥエトゥンブ(マルセイユ/フランス)

デビス・エパシー(アブハ/サウジアラビア)

アンドレ・オナナ(インテル/イタリア)

▽DF

ニコラ・エンクルー(アリス/ギリシャ)

エンツォ・エボッセ(ウディネーゼ/イタリア)

ノーホー・トーロ(シアトル・サウンダーズ/アメリカ)

オリビエ・ムバイゾ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)

コリンズ・ファイ(アル・タイ/サウジアラビア)

ジェーン=チャールズ・カステレット(ナント/フランス)

クリストファー・ウー(レンヌ/フランス)

ジェローム・オンゲーネ(フランクフルト)

▽MF

ガエル・オンドア(ハノーファー/ドイツ)

サミュエル・グエ(メヘレン/ベルギー)

ピエール・クンデ(オリンピアコス/ギリシャ)

マーティン・ホンラ(ヴェローナ/イタリア)

アンドレ=フランク・ザンボ・アンギッサ(ナポリ/イタリア)

オリビエ・エンチャム(スウォンジー・シティ/イングランド)

▽FW

ジョルジュ＝ケヴィン・エンクドゥ(ベシクタシュ/トルコ)

ヴインセント・アブバカル(アル・ナスル/サウジアラビア)

ブライアン・ムベウモ(ブレントフォード/イングランド)

ジャン＝ピエール・ヌサメ(ヤング・ボーイズ/スイス)

カール・トーコ・エカンビ(リヨン/フランス)

モウミ・エンガマレウ(ディナモ・モスクワ/フランス)

エリック・マキシム・シュポ＝モティン(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

クリスチャン・バソゴグ(上海申花/中国)

スアイボー・マルー(コトン・スポーツ)

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