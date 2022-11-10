カメルーン、カタールW杯メンバー26名を発表！大爆発中FWシュポ＝モティンら順当に選出

カメルーン代表は9日、カタール・ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26名を発表した。
2大会ぶり8回目の出場となるカメルーン。ここ5大会は全てグループステージ敗退。1990年大会ぶりの16入りへ挑む。
選出メンバーで注目は、FW エリック・マキシム・シュポ＝モティンだ。今季バイエルン・ミュンヘンで公式戦15試合10ゴールと爆発中。波に乗る男の活躍が、カメルーン躍進の鍵を握る。
本大会にて、カメルーンは日本時間11月24日の初戦にてスイス代表と対戦。その後、同28日2戦目でセルビア代表戦、12月3日にブラジル代表との3戦目を迎える。
カメルーンのW杯招集メンバー26名は以下の通り。
■カメルーン代表 W杯招集メンバー
▽GK
サイモン・ンガパンドゥエトゥンブ(マルセイユ/フランス)
デビス・エパシー(アブハ/サウジアラビア)
アンドレ・オナナ(インテル/イタリア)
▽DF
ニコラ・エンクルー(アリス/ギリシャ)
エンツォ・エボッセ(ウディネーゼ/イタリア)
ノーホー・トーロ(シアトル・サウンダーズ/アメリカ)
オリビエ・ムバイゾ(フィラデルフィア・ユニオン/アメリカ)
コリンズ・ファイ(アル・タイ/サウジアラビア)
ジェーン=チャールズ・カステレット(ナント/フランス)
クリストファー・ウー(レンヌ/フランス)
ジェローム・オンゲーネ(フランクフルト)
▽MF
ガエル・オンドア(ハノーファー/ドイツ)
サミュエル・グエ(メヘレン/ベルギー)
ピエール・クンデ(オリンピアコス/ギリシャ)
マーティン・ホンラ(ヴェローナ/イタリア)
アンドレ=フランク・ザンボ・アンギッサ(ナポリ/イタリア)
オリビエ・エンチャム(スウォンジー・シティ/イングランド)
▽FW
ジョルジュ＝ケヴィン・エンクドゥ(ベシクタシュ/トルコ)
ヴインセント・アブバカル(アル・ナスル/サウジアラビア)
ブライアン・ムベウモ(ブレントフォード/イングランド)
ジャン＝ピエール・ヌサメ(ヤング・ボーイズ/スイス)
カール・トーコ・エカンビ(リヨン/フランス)
モウミ・エンガマレウ(ディナモ・モスクワ/フランス)
エリック・マキシム・シュポ＝モティン(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)
クリスチャン・バソゴグ(上海申花/中国)
スアイボー・マルー(コトン・スポーツ)