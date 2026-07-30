Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
takato-yamamoto(C)GOAL
Kyoya Saito

18歳でドルトムント行き決断の山本天翔「若いとは思っていない。ヤマルらと同い年で焦りしかない」

ボルシア・ドルトムント
FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京
クラブ親善試合
山本天翔

【欧州・海外サッカー ニュース】ドルトムントの山本天翔が記者会見に出席した。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

7/29(水)C大阪vsドルトムントも独占配信

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

ドルトムントが都内でメディア向けに記者会見を実施。今夏に加入した山本天翔が出席した。

プレシーズンマッチから結果を残し、29日に行われたセレッソ大阪戦でも先発出場した山本。ここまでのドイツでの日々について「一日一日慣れてきました。チームメイトやスタッフの方が親切なのでありがたいです」と手応えを語りつつ、「デビュー戦はたまたま調子が良くて点が取れましたが、まだまだやらないといけない課題がある」と先を見据えた。

移籍の経緯についてはU-19日本代表での遠征後にオファーがあったという山本。最初は「人間違えかなと思った」と報道陣の前で笑顔を見せたが、海外への強い思いから宇佐美貴史や奥抜侃志ら海外経験のあるガンバ大阪時代の“先輩”からもアドバイスにも耳を傾けたという。

「ワールドカップで見たヤマルやクバルシは同い年で焦りしかないですよね」と話す山本は「18歳は若いとは思っていない。15～17歳でワールドカップ出たりチャンピオンズリーグ出たりする選手がいる。僕としては焦っている気持ちの方が強いです」と移籍の決め手について改めて説明した。

Jリーグも経験した山本は強度の部分でより成長したいと語る。とりわけワールドカップに関して「初戦のオランダ戦を見てインテンシティの高さでもっと自分もやらないといけないと感じた。僕自身もワールドカップを目指して頑張りたいし、近づけるように毎日を大事にして成長していきたい」と力を込める。

クラブ親善試合
FC東京 crest
FC東京
FCT
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB

自身の強みについては「得点に関わるプレー。シュートでもパスでも結果にこだわってやっていきたい」と簡潔に説明。「一日でも早くトップチームに昇格して、カップ戦やリーグ戦、チャンピオンズリーグに絡んでいける選手になりたい」と意気込んだ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー