田中聡、半年でステップアップの可能性…デュッセルドルフとの契約解除条項が詳らかに？

ブンデスリーガ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフの日本代表MF田中聡は、わずか半年でステップアップする可能性があるという。地元メディア『ライニシェ・ポスト』が契約解除条項の詳細について明かしている。

現在23歳の田中は今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに移籍。今季下位で苦しんでいたチームで、加入後は公式戦すべてとなるリーグ戦8試合で守備的MFとして先発し、早くも中心的な存在となっている。現地での評価も試合を重ねるごとに高まっている。

そんな田中だが、今夏の移籍市場でブンデスリーガなど欧州主要リーグへのステップアップの可能性が浮上。デュッセルドルフと結んだ契約には、1000万～1200万ユーロ（約18億4000万～22億1000万円）で行使可能な契約解除条項があることが以前から伝えられていたが、ここに来てその金額は対象クラブによって決まることが明らかになっている。

『ライニシェ・ポスト』によると、契約解除条項の基本額は1000万ユーロに設定。ただしプレミアリーグのクラブ、あるいはバイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、シュトゥットガルト、フランクフルト、RBライプツィヒ、レヴァークーゼンのブンデスリーガのトップクラブの場合は、1200万ユーロに引き上げられるという。

また同メディアは、田中が今夏に移籍する可能性について「現時点ではまだ具体的な兆候はない」と指摘。一方で、この2カ月の活躍によって「すでにより大きなクラブのスカウトのメモ帳に名前を書き込ませている」とも伝えている。