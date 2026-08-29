2026-27シーズンのブンデスリーガが、2026年8月29日(土)～2027年5月22日(土)まで行われる。

本記事では、ブンデスリーガ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ブンデスリーガ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ブンデスリーガでは、バイエルンDF伊藤洋輝やフランクフルトMF堂安律、マインツMF佐野海舟など多くの日本人選手がプレー。日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

ウニオン・ベルリン 対 フランクフルト DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ エルフェアスベルク 対 レヴァークーゼン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ FCケルン 対 ホッフェンハイム DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ 1. FSV マインツ 05 対 パーダーボルン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ RBライプツィヒ 対 ボルシアMG DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ABEMA ボルシア・ドルトムント 対 ハンブルガーSV DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ SCフライブルク 対 ブレーメン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ABEMA FCアウクスブルク 対 シャルケ04 DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ シュトゥットガルト 対 FCケルン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ レヴァークーゼン 対 ウニオン・ベルリン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ブレーメン 対 RBライプツィヒ DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ABEMA ボルシアMG 対 エルフェアスベルク DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ パーダーボルン 対 SCフライブルク DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ABEMA シャルケ04 対 バイエルン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ハンブルガーSV 対 1. FSV マインツ 05 DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ フランクフルト 対 FCアウクスブルク DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ウニオン・ベルリン 対 シャルケ04 DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ FCアウクスブルク 対 レヴァークーゼン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ SCフライブルク 対 ボルシアMG DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ボルシア・ドルトムント 対 パーダーボルン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ホッフェンハイム 対 シュトゥットガルト DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ 1. FSV マインツ 05 対 フランクフルト DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ FCケルン 対 ブレーメン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ RBライプツィヒ 対 ハンブルガーSV DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ エルフェアスベルク 対 バイエルン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ バイエルン 対 ウニオン・ベルリン DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ ブレーメン 対 FCアウクスブルク DAZN ライブ視聴 DAZN DMM×DAZNホーダイ

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN、ABEMA公式サイトよりご確認ください。

ブンデスリーガの中継予定

2026-27シーズンのブンデスリーガは、引き続きネット『DAZN』が全試合をライブ＆見逃し配信。『ABEMA』でも日本人選手所属クラブを中心に、一部の試合を毎節無料生中継する。

一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。

各プラットフォームの月額料金や配信コンテンツは以下の通り。

プラン 月額料金(税込) ブンデスリーガ配信 他の主なコンテンツ DMM×DAZNホーダイ 3,480円 全試合 DMMプレミアム

DAZN Standard DAZN Standard 4,200円 全試合 ラ・リーガ

セリエA

リーグ・アン

明治安田Jリーグ

ACLエリートなどAFC主催大会 ABEMA - 日本人所属クラブを中心に一部の試合 バラエティやアニメ、各種スポーツなど

有料プラン「ABEMA de DAZN」でDAZNの対象コンテンツ

ブンデスリーガのおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

ABEMA

ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を『ABEMA』で毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMAサイトにてご確認ください。