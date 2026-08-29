2026-27シーズンのブンデスリーガが、2026年8月29日(土)～2027年5月22日(土)まで行われる。
本記事では、ブンデスリーガ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ブンデスリーガ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定
ブンデスリーガでは、バイエルンDF伊藤洋輝やフランクフルトMF堂安律、マインツMF佐野海舟など多くの日本人選手がプレー。日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN、ABEMA公式サイトよりご確認ください。
ブンデスリーガの中継予定
2026-27シーズンのブンデスリーガは、引き続きネット『DAZN』が全試合をライブ＆見逃し配信。『ABEMA』でも日本人選手所属クラブを中心に、一部の試合を毎節無料生中継する。
一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。
各プラットフォームの月額料金や配信コンテンツは以下の通り。
プラン
月額料金(税込)
ブンデスリーガ配信
他の主なコンテンツ
3,480円
全試合
DMMプレミアム
4,200円
全試合
ラ・リーガ
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日本人所属クラブを中心に一部の試合
バラエティやアニメ、各種スポーツなど
ブンデスリーガのおすすめ視聴方法
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！DAZN
シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！ABEMA
ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を『ABEMA』で毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMAサイトにてご確認ください。