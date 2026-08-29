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Tsutomu Maeda

ブンデスリーガ2026-27 最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定｜堂安律、伊藤洋輝は？

ブンデスリーガ
FCアウクスブルク
レヴァークーゼン
バイエルン
ボルシア・ドルトムント
ボルシアMG
フランクフルト
エルフェアスベルク
FCケルン
SCフライブルク
ハンブルガーSV
ホッフェンハイム
1. FSV マインツ 05
パーダーボルン
RBライプツィヒ
シャルケ04
ウニオン・ベルリン
シュトゥットガルト
ブレーメン
鈴木唯人
伊藤洋輝
K. Kosugi
堂安律
町田浩樹
後藤啓介
山本理仁
佐野海舟
川﨑颯太
板倉滉
橋岡大樹
田中聡

2026-27シーズン ブンデスリーガ最新節の試合日程、キックオフ時刻、対戦カードは？テレビ放送・ネット配信予定を紹介。堂安律、伊藤洋輝の次戦は？

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2026-27シーズンのブンデスリーガが、2026年8月29日(土)～2027年5月22日(土)まで行われる。

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本記事では、ブンデスリーガ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ブンデスリーガ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ブンデスリーガでは、バイエルンDF伊藤洋輝やフランクフルトMF堂安律、マインツMF佐野海舟など多くの日本人選手がプレー。日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

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ウニオン・ベルリン 対 フランクフルト
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エルフェアスベルク 対 レヴァークーゼン
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DMM×DAZNホーダイ
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FCケルン 対 ホッフェンハイム
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DAZN
DMM×DAZNホーダイ
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1. FSV マインツ 05 対 パーダーボルン
DAZN

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DAZN
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RBライプツィヒ 対 ボルシアMG
DAZN

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ABEMA
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ボルシア・ドルトムント 対 ハンブルガーSV
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SCフライブルク 対 ブレーメン
DAZN

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FCアウクスブルク 対 シャルケ04
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シュトゥットガルト 対 FCケルン
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レヴァークーゼン 対 ウニオン・ベルリン
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ブレーメン 対 RBライプツィヒ
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ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント
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ボルシアMG 対 エルフェアスベルク
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パーダーボルン 対 SCフライブルク
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シャルケ04 対 バイエルン
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ハンブルガーSV 対 1. FSV マインツ 05
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フランクフルト 対 FCアウクスブルク
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ウニオン・ベルリン 対 シャルケ04
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FCアウクスブルク 対 レヴァークーゼン
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SCフライブルク 対 ボルシアMG
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ボルシア・ドルトムント 対 パーダーボルン
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ホッフェンハイム 対 シュトゥットガルト
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1. FSV マインツ 05 対 フランクフルト
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FCケルン 対 ブレーメン
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RBライプツィヒ 対 ハンブルガーSV
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エルフェアスベルク 対 バイエルン
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バイエルン 対 ウニオン・ベルリン
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ブレーメン 対 FCアウクスブルク
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ライブ視聴

DAZN
DMM×DAZNホーダイ

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN、ABEMA公式サイトよりご確認ください。

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ブンデスリーガの中継予定

2026-27シーズンのブンデスリーガは、引き続きネット『DAZN』が全試合をライブ＆見逃し配信。『ABEMA』でも日本人選手所属クラブを中心に、一部の試合を毎節無料生中継する。

一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。

各プラットフォームの月額料金や配信コンテンツは以下の通り。

プラン

月額料金(税込)

ブンデスリーガ配信

他の主なコンテンツ

DMM×DAZNホーダイ

3,480円

全試合

DMMプレミアム
DAZN Standard

DAZN Standard

4,200円

全試合

ラ・リーガ
セリエA
リーグ・アン
明治安田Jリーグ
ACLエリートなどAFC主催大会

ABEMA

-

日本人所属クラブを中心に一部の試合

バラエティやアニメ、各種スポーツなど
有料プラン「ABEMA de DAZN」でDAZNの対象コンテンツ

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ブンデスリーガのおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

dazn football kv 26-27 DAZN

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

ブンデスリーガはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

ABEMA bundesliga-2026-27ABEMA

ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を『ABEMA』で毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
ABEMAで日本人選手所属試合を中心に毎節無料生中継！ABEMAプレミアムで快適視聴登録ページはこちら

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMAサイトにてご確認ください。

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