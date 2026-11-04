「腹を割って話したわけじゃない。僕のプレーが悪かっただけ」マン・U主将、劇的逆転劇後に指揮官との関係明かす

マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスは、ローマ戦の勝利を振り返っている。

直近の公式戦9試合勝利なしと苦しい状況が続いていたマンチェスター・U。そうした中で迎えた3日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節では、ローマと対戦した。しかし、本拠地オールド・トラッフォードでも17分までに2点を失う展開に。それでも、後半に3ゴールを奪い、3-2で逆転勝利を収めた。

劇的な逆転劇で公式戦10試合ぶりの勝利を掴んだが、ブルーノ・フェルナンデスが『Prime Video』で喜びを爆発させた。

「正直なところ、今は何と言えばいいのか難しいね。僕たちにとって苦しい時期が続いていた。自分たちが望むようなプレーができず、結果も残せていなかったからね。時折良いプレーを見せることはあっても、試合を通して一貫性を保ち、結果につなげることができていなかったんだ」

「でも、今日勝利することはもちろん重要だった。ハーフタイムを終えても、ファンが僕たちを支えてくれていることは分かっていたし、ゴールさえ決めればいつでも試合の流れを変えられると感じていたんだ」

そんなブルーノ・フェルナンデスだが、コモ戦後(1-4)には戦術批判とも取れるコメントを残したことで、ボーンマス戦(0-3)は出番がないなど難しい時期を過ごしていた。主将は自身の取り巻く状況についても以下のように語っている。

「つらい時期だったね。メディアでは多くの憶測が飛び交い、このクラブで起きたこと、特に僕と監督との間に関することについて、たくさんの嘘が語られてきた」

「『腹を割って話し合った』などと言われたけど、実際にはそんなことは一切なかったよ。監督は、僕のパフォーマンスが良くないという理由でベンチに下げる決断を下した。それは当然のことなんだ」

「周囲は僕が発した言葉に対する『罰』だったのではないかと捉えていたみたいだけど、もしそうだったとしても、それは正しい判断だったね。決断を下すのは監督であり、僕はそれを受け入れなければならない」

「ここから前に進んでいくしかない。だからといって、監督やスタッフ、そしてこのクラブにいる選手たちに対する僕の信頼が揺らぐことはない。どんな試合であれ、すべての試合に勝つんだという僕の目標も変わらないよ」