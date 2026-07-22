2026-27シーズン開幕に向けて、欧州・海外リーグのクラブがプレシーズンマッチを各地で行う。

本記事では、欧州プレシーズンマッチの試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

欧州プレシーズンマッチ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

欧州プレシーズンマッチは各クラブの公式サイトやYouTubeチャンネルなど様々なプラットフォームで中継。また、ラ・リーガやブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンなどを中継する『DAZN』は、プレシーズンマッチ約20試合のライブ配信を実施予定となっている。

今夏も、セレッソ大阪vsドルトムント(7/29)、マンチェスター・シティvsインテル(8/1)、ミランvsインテル(8/5)、チェルシーvsユヴェントス(8/5)、ユヴェントスvsインテル(8/8)、チェルシーvsミラン(8/8)、マンチェスター・ユナイテッドvsリーズ(8/13)などの注目カードが目白押しだ。

欧州プレシーズンマッチ2026の試合日程・対戦カードは？

欧州プレシーズンマッチは、2026年夏も無数に実施され、試合日程は各クラブの公式サイトから確認することが可能。ここでは『DAZN』で手軽に視聴することができる試合に絞り、試合日程と対戦カードを紹介する。

欧州プレシーズンマッチ2026 DAZN配信試合

※すべて日本時間。

※対戦カード・試合日時は変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

2026-27シーズンもDAZNで海外サッカーを配信！おすすめ視聴方法は？

『DAZN』は2026-27シーズンも欧州サッカーの配信を実施。配信ラインナップに含まれる主なリーグは以下の通り。

欧州サッカー2026-27 DAZN配信ラインナップ

ラ・リーガ

セリエA

ブンデスリーガ

リーグ・アン / リーグ・ドゥ

ベルギーリーグ

EFLチャンピオンシップ / EFLリーグ1 / EFLリーグ2

シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してラ・リーガやブンデスリーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

『DAZN』に加入した場合、新シーズンのJリーグ、さらにはサッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会に『DAZN』で全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可