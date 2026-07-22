Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
european preseason matchDAZN
欧州プレシーズンマッチはDAZNで連日配信！シーズン視聴なら年間プランがおすすめ
Tsutomu Maeda

欧州・海外サッカー プレシーズンマッチ2026の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定

クラブ親善試合
ブンデスリーガ
プレミアリーグ
セリエ A
リヴァプール
マンチェスター・シティ
チェルシー
ユヴェントス
ACミラン
ボルシア・ドルトムント
トッテナム
リヴァプール 対 サンダーランド
サンダーランド
Auckland FC 対 トッテナム
Auckland FC
チェルシー 対 ユヴェントス
チェルシー 対 ACミラン
ウエスタンシドニーワンダラーズFC 対 チェルシー
ウエスタンシドニーワンダラーズFC
セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪
マンチェスター・シティ 対 インテル
インテル
遠藤航
田中碧
山本天翔

2026年夏に行われる欧州・海外サッカーのプレシーズンマッチの試合日程、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガのクラブは？

DAZN月額プランが半額以下に！
european preseason match

DAZN

欧州プレシーズンマッチをDAZNでライブ配信！

7/29のC大阪vsドルトムントは独占ライブ！

今すぐ視聴開始

欧州プレシーズンを一挙ライブ配信
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額3,480円(税込)DAZN月額最安値で視聴可能

2026-27シーズン開幕に向けて、欧州・海外リーグのクラブがプレシーズンマッチを各地で行う。

DAZNが欧州プレシーズンマッチを中継！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

本記事では、欧州プレシーズンマッチの試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

欧州プレシーズンマッチ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

欧州プレシーズンマッチは各クラブの公式サイトやYouTubeチャンネルなど様々なプラットフォームで中継。また、ラ・リーガやブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンなどを中継する『DAZN』は、プレシーズンマッチ約20試合のライブ配信を実施予定となっている。

今夏も、セレッソ大阪vsドルトムント(7/29)、マンチェスター・シティvsインテル(8/1)、ミランvsインテル(8/5)、チェルシーvsユヴェントス(8/5)、ユヴェントスvsインテル(8/8)、チェルシーvsミラン(8/8)、マンチェスター・ユナイテッドvsリーズ(8/13)などの注目カードが目白押しだ。

DAZNが欧州プレシーズンマッチを中継！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

欧州プレシーズンマッチ2026の試合日程・対戦カードは？

欧州プレシーズンマッチは、2026年夏も無数に実施され、試合日程は各クラブの公式サイトから確認することが可能。ここでは『DAZN』で手軽に視聴することができる試合に絞り、試合日程と対戦カードを紹介する。

欧州プレシーズンマッチ2026 DAZN配信試合

開催日キックオフ時刻対戦カード
7月26日(日)7:00リヴァプール vs サンダーランド
7月26日(日)8:30レクサム vs リーズ
7月26日(日)12:00トッテナム vs オークランドFC
7月28日(火)18:45チェルシー vs ウェスタン・シドニー
7月29日(水)18:45トッテナム vs シドニーFC
7月29日(水)19:00セレッソ大阪 vs ドルトムント
7月30日(木)8:30リヴァプール vs レクサム
7月31日(金)8:30リーズ vs サンダーランド
8月1日(土)18:45チェルシー vs トッテナム
8月1日(土)20:30マンチェスター・シティ vs インテル
8月3日(月)1:00サンダーランド vs レクサム
8月3日(月)5:00リーズ vs リヴァプール
8月5日(水)20:00ミラン vs インテル
8月5日(水)20:45チェルシー vs ユヴェントス
8月6日(木)3:30アーセナル vs ベティス
8月8日(土)13:00チェルシー vs オークランド（女子）
8月8日(土)20:00ユヴェントス vs インテル
8月8日(土)21:00チェルシー vs ミラン
8月9日(日)21:00チェルシー vs ジョホール・ダルル・タクジム
8月11日(火)19:00ユヴェントス vs パレルモ
8月12日(水)18:45チェルシー vs Aリーグ・オールスターズ（女子）
8月13日(木)1:15エヴァートン vs ニューカッスル
8月13日(木)3:30マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ

※すべて日本時間。
※対戦カード・試合日時は変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

DAZNが欧州プレシーズンマッチを中継！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

2026-27シーズンもDAZNで海外サッカーを配信！おすすめ視聴方法は？

DAZN』は2026-27シーズンも欧州サッカーの配信を実施。配信ラインナップに含まれる主なリーグは以下の通り。

欧州サッカー2026-27 DAZN配信ラインナップ

  • ラ・リーガ
  • セリエA
  • ブンデスリーガ
  • リーグ・アン / リーグ・ドゥ
  • ベルギーリーグ
  • EFLチャンピオンシップ / EFLリーグ1 / EFLリーグ2

DAZNが欧州プレシーズンマッチを中継！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してラ・リーガやブンデスリーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

『DAZN』に加入した場合、新シーズンのJリーグ、さらにはサッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会に『DAZN』で全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZNが欧州プレシーズンマッチを中継！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DAZN月額プランがお得なDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー