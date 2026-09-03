バレーボールアジア選手権男子のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

『バレーボール アジア選手権2026』男子大会は、2026年9月4日(金)から13日(日)にかけて福岡県北九州市で開催される。

本記事では、バレーボール男子アジア選手権2026のテレビ放送予定、ネット配信予定を紹介する。

バレーボールアジア選手権男子の日程は？

バレーボール男子アジア選手権2026は、2026年9月4日(金)から13日(日)にかけて福岡県の北九州市立総合体育館で開催される。日本代表は予選ラウンドでグループAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。

日本は9月4日(金)のオマーン戦で大会初戦を迎え、6日(日)にバーレーン、8日(火)にオーストラリアと激突。予選ラウンドを突破した場合は、11日(金)の準々決勝、12日(土)の準決勝へ進み、13日(日)に3位決定戦または決勝が行われる。

日程 ラウンド 対戦カード 2026年9月4日(金) 予選ラウンド 日本 vs オマーン 2026年9月6日(日) 予選ラウンド 日本 vs バーレーン 2026年9月8日(火) 予選ラウンド 日本 vs オーストラリア 2026年9月11日(金) 準々決勝 日本 vs 未定 2026年9月12日(土) 準決勝 日本 vs 未定 2026年9月13日(日) 3位決定戦／決勝 日本 vs 未定

バレーボールアジア選手権男子の予選組み合わせは？

バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンドには12チームが出場し、4チームずつ3つのプールに分かれて総当たり戦を行う。予選ラウンドの成績上位8チームが準々決勝へ進出する。

日本代表はPOOL Aに入り、オーストラリア、バーレーン、オマーンと同組となった。

予選ラウンドの組み合わせは以下の通り。

グループ 出場チーム プールA 日本、オーストラリア、バーレーン、オマーン プールB イラン、中国、インド、ニュージーランド プールC カタール、韓国、チャイニーズタイペイ(台湾)、タイ

バレーボールアジア選手権男子のテレビ放送・ネット配信予定

バレーボール男子アジア選手権2026の日本代表戦は、地上波『フジテレビ系列』で放送される。予選ラウンド3試合に加え、日本が決勝トーナメントへ進出した場合は、準々決勝以降を含む日本戦全試合が放送される予定となっている。

テレビ以外では、ネット『FODプレミアム』や『TVer』でも日本代表戦を視聴可能。『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

衛星放送は『フジテレビONE/TWO/NEXT』が男子日本代表戦を中継。また、『Volleyball TV』では日本戦を含む大会全試合がライブ配信されるが、音声は英語のみとなる。

サービス 視聴方法 中継予定 FOD(Amazon) ネット配信 日本代表戦をライブ配信 フジテレビ系列 地上波 日本代表戦を中継 フジテレビONE/TWO/NEXT CS放送 日本代表戦を生中継 TVer ネット配信 日本代表戦を配信 FODプレミアム ネット配信 日本代表戦をライブ配信 Volleyball TV ネット配信 大会全試合をライブ配信

(※英語音声のみ)

男子日本代表のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。