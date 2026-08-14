FAコミュニティ・シールド2026が、8月16日(日)に行われる。
本記事では、コミュニティ・シールド2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
コミュニティ・シールド2026のテレビ放送・ネット配信予定
コミュニティ・シールド2026では、アーセナル(プレミアリーグ王者)とマンチェスター・シティ(FAカップ王者)が日本時間2026年8月16日(日)23:00から対戦を予定。会場は、ウェールズ・カーディフのプリンシパリティ・スタジアムだ。
試合の模様は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」にて独占ライブ＆見逃し配信。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は予定されていない。
- 大会：コミュニティ・シールド2026
- キックオフ日時：2026年8月16日(日)23:00 (日本時間)
- 対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ
- 中継：U-NEXTサッカーパック(独占)
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
コミュニティ・シールド2026のU-NEXT中継詳細
『U-NEXT』によるコミュニティ・シールド2026の中継は、キックオフ30分前の22:30から配信開始。見逃し配信は、準備完了次第～8月30日(日)23:59まで視聴可能となる。
また、実況は下田恒幸氏、解説は林陵平氏が務める。『U-NEXT』の番組情報一覧は以下の通り。
|番組名
|出演者
|ライブ開催日時
|見逃し配信期間
|視聴可能プラン
|アーセナル v マンチェスター・C
/16[FAコミュニティ・シールド]
|実況：下田恒幸
解説：林陵平
|8月16日(日)
22:30 配信開始｜23:00 開演予定
|見逃し配信準備完了次第～
8月30日(日)23:59
|U-NEXTサッカーパック
[月額プラン 無料トライアル特典でお得！]
※配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順
U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。