FAコミュニティ・シールド2026が、8月16日(日)に行われる。

本記事では、コミュニティ・シールド2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

コミュニティ・シールド2026のテレビ放送・ネット配信予定

コミュニティ・シールド2026では、アーセナル(プレミアリーグ王者)とマンチェスター・シティ(FAカップ王者)が日本時間2026年8月16日(日)23:00から対戦を予定。会場は、ウェールズ・カーディフのプリンシパリティ・スタジアムだ。

試合の模様は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」にて独占ライブ＆見逃し配信。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は予定されていない。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

コミュニティ・シールド2026のU-NEXT中継詳細

『U-NEXT』によるコミュニティ・シールド2026の中継は、キックオフ30分前の22:30から配信開始。見逃し配信は、準備完了次第～8月30日(日)23:59まで視聴可能となる。

また、実況は下田恒幸氏、解説は林陵平氏が務める。『U-NEXT』の番組情報一覧は以下の通り。

番組名 出演者 ライブ開催日時 見逃し配信期間 視聴可能プラン アーセナル v マンチェスター・C

/16[FAコミュニティ・シールド] 実況：下田恒幸

解説：林陵平 8月16日(日)

22:30 配信開始｜23:00 開演予定 見逃し配信準備完了次第～

8月30日(日)23:59 U-NEXTサッカーパック

[月額プラン 無料トライアル特典でお得！]

※配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。