明治安田J1リーグ2026-27は、2026年8月7日(金)の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズで開幕を迎える。

本記事では、J1開幕戦の地上波テレビ放送、ネット無料配信の有無を紹介する。

J1開幕戦の開催情報

シーズン移行後初の試合のとなる2026-27シーズンのJ1開幕戦では、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズがMUFGスタジアム(国立競技場)で対戦。キックオフ日時は2026年8月7日(金)19:25に予定されている。

なお、同日の19:30からはガンバ大阪vs浦和レッズも開催。その後、8月8日(土)・9日(日)にもJ1開幕節の試合が各地で行われる。

J1開幕戦の日時・会場

対戦カード：横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ

開催日：2026年8月7日(金)

キックオフ時刻：19:25

会場：MUFGスタジアム(国立競技場)

J1開幕戦の地上波テレビ放送・ネット無料配信は？

J1開幕戦の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは、地上波『フジテレビ系列』でテレビ放送を実施。ネット配信は『DAZN』の無料プラン「DAZN Freemium」でライブ中継の対象となっている。

なお、J1開幕節の地上波テレビ放送および無料ネット配信は横浜FMvs鹿島のみ。同日のG大阪vs浦和や8日(土)・9日(日)の試合はいずれも『DAZN』の独占配信となる。

J1開幕戦の実況・解説は？

前述の通り、J1開幕戦の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは地上波『フジテレビ系列』とネット『DAZN』が生中継を予定。各チャンネルの実況・解説は以下の通り。

対象試合 チャンネル 出演者 [2026-27 J1リーグ 開幕戦] 2026/8/7(金)19:25～

横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ フジテレビ系列

[地上波テレビ] MC：ジョン カビラ

解説：中山雅史、井原正巳、鈴木隆行

SPキャスター：柿谷曜一朗

実況：中村光宏

リポーター：堀池亮介 DAZN

[ネット・無料あり] 解説：水沼貴史、林陵平

実況：下田恒幸

MC：中川絵美里

インタビュアー：日々野真理

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