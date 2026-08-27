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ヨーロッパカンファレンス・リーグ
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Yuta Tokuma

【8月28日】ブライトン対トロムソILのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパカンファレンスリーグ プレーオフ

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
ブライトン 対 トロムソ
三笘薫
トロムソ
ブライトン

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27プレーオフ2ndレグ、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対トロムソILのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年8月28日(金)に行われるヨーロッパカンファレンスリーグプレーオフ2ndレグで、三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、ノルウェーのトロムソILが対戦する。

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本記事では、ブライトンvsトロムソの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトン対トロムソの試合日程・キックオフ時間

ブライトンvsトロムソは、日本時間2026年8月28日(金)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27ヨーロッパカンファレンスリーグ プレーオフ2ndレグ
  • 日時：2026年8月28日(金)3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs トロムソIL
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ブライトン対トロムソのテレビ放送・ネット配信予定



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U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブライトン対トロムソILの予想スタメンは？

ブライトン vs トロムソ 予想スタメン

ブライトン crest
ブライトン
BHA
フォーメーション
トロムソ crest
トロムソ
TRO
トロムソ crest
トロムソ
TRO

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー


成績

BHA

BHA - 直近成績

STR
4-3
ROM
3-0
BOL
1-0
TRO
0-0
AVL
4-0
得点（失点）
12/3
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
TRO

TRO - 直近成績

CLJ
0-5
CLJ
2-1
MOL
3-2
BHA
0-0
ULF
0-5
得点（失点）
14/4
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブライトンドロートロムソ
0
1
0
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
トロムソ badge
トロムソ
TRO
0
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
終了
0得点0
2.5 得点以上の試合0/1
両チームとも得点を挙げた0/1

順位表


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