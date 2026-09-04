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ブライトンvsリーズ・ユナイテッドはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

ブライトン 対 リーズ
ブライトン
リーズ
プレミアリーグ

【三笘薫、田中碧】ブライトンvsリーズはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節で、ブライトンとリーズが対戦する。日本人選手が所属する両チーム同士の対戦となる。

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本記事では、ブライトンvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ブライトン vs リーズはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節ブライトンvsリーズは、2026年9月5日(土)にブライトンの本拠地アメリカン・エキスプレス・スタジアムで開催される。

キックオフは現地時間5日15:00、日本時間では5日23:00を予定。日本人対決は実現する可能性もあり、ビッグマッチは日本でも注目を集めそうだ。。

項目

内容

対戦カード

ブライトンvs リーズ

大会

プレミアリーグ第3節

日程

2026年9月5日(土)

日本時間

23:00キックオフ

現地時間

15:00キックオフ

会場

アメリカン・エキスプレス・スタジアム

日本人所属選手

三笘薫(ブライトン)、田中碧(リーズ)

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ブライトンvsリーズの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節、ブライトンvsリーズは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月5日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス

中継予定

日時

U-NEXT「サッカーパック」

○ 独占ライブ配信

2026/9/5(土) 23:00～

DAZN

×

ABEMA

×

SPOTV NOW

×

地上波

×

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U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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