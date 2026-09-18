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プレミアリーグ
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ブライトンvsアーセナルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【9月19日】ブライトンvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第5節

プレミアリーグ
ブライトン 対 アーセナル
ブライトン
アーセナル
三笘薫

【三笘薫所属】2026-27プレミアリーグ第5節、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン対アーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節が日本時間9月19日(土)に開催。三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、アーセナルが対戦する。

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本記事では、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトンvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsアーセナルは、日本時間2026年9月19日(土)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第5節
  • 日時：2026年9月19日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs アーセナル
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ブライトンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定



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ブライトンvsアーセナルのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブライトンvsアーセナルの予想スタメンは？

ブライトン vs アーセナル 予想スタメン

4-2-3-1
ブライトン crest
ブライトン
BHA
フォーメーション
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
バルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルオリヴァー・ボスカグリオリヴァー・ボスカグリルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチルイス・ダンクルイス・ダンクマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルヤシン・アヤリヤシン・アヤリマリック・ヤルクエマリック・ヤルクエディエゴ・ゴメスディエゴ・ゴメスパスカル・グロスパスカル・グロスチャラランポス・コストゥラスチャラランポス・コストゥラスダビド・ラヤダビド・ラヤユリエン・ティンバーユリエン・ティンバーガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスエズリ・コンサエズリ・コンサリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリブカヨ・サカブカヨ・サカデクラン・ライスデクラン・ライスマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールクリストス・ツォリスクリストス・ツォリスマイルズ・ルイス＝スケリーマイルズ・ルイス＝スケリーカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
ブライトン

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー
  • ミケル・アルテタ

成績

BHA

BHA - 直近成績

TRO
4-0
CHE
4-3
LEE
1-1
COV
0-5
MUN
2-3
得点（失点）
16/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
ARS

ARS - 直近成績

AVL
0-1
CHE
2-1
NAP
0-1
SUN
0-2
IPS
2-4
得点（失点）
10/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブライトンドローアーセナル
0
2
3
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
終了
カラバオカップ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
終了
3得点7
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
440082+612
3
リーズリーズLEE
422073+48
4
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
5
ブライトンブライトンBHA
4211135+87
6
チェルシーチェルシーCHE
4211109+17
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
413074+36
8
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
9
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
412178-15
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
41127704
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
4004010-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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