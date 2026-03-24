21歳日独ハーフGK長田澪、プレミア挑戦の可能性？ “A代表選択”と日本市場での“商業価値”が焦点

ブレーメンのGK長田澪は、今夏からプレミアリーグに挑戦するのだろうか。現地メディア『ヴェーザークリーア』が、その可能性を指摘している。

現在21歳の長田は、今季ブンデスリーガ最年少の正守護神。記事によると、U－21ドイツ代表のメンバーでもある日独ハーフには、すでに今冬に他クラブが関心を示していたが、ブレーメンはすべてを拒否したという。冬の移籍市場では、「同等レベルの代役を見つけることはほとんど不可能だからだ」と伝えられている。

一方で同記者は、「今季終了後には、さらに多くのクラブがバックハウス（欧州での登録名）に関心を示すだろう。とりわけプレミアリーグのクラブだ」と予想。その理由として、安定したパフォーマンスに加え、ミスをしても崩れないメンタルを挙げ、さらに日本で非常に高い商業価値を持つことも指摘した。

ユース時代に数年間川崎フロンターレの下部組織でプレーした長田について、「日本代表は引き続き強い関心を寄せている」と伝え、「アジア市場はイングランドのクラブにとって海外展開の面で極めて重要だ」と記している。

なお、今週もドイツU－21代表として活動する長田だが、以前のインタビューでA代表の選択について、今夏の北中米ワールドカップ出場に「左右されたくない」と強調。長期的なキャリアを考慮したうえで判断を下したいと語っていた。