サッカーブラジル代表は、2026年11月17日(火)にシンガポール・ナショナルスタジアムで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でシンガポール代表と対戦する。

本記事では、ブラジルvsシンガポールの試合日程・キックオフ時間・中継予定を紹介する。

ブラジルvsシンガポールの試合日程・キックオフ時間

サッカーブラジル代表は、2026年11月17日(火)に開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でシンガポール代表と対戦する。

試合会場はシンガポール・ナショナルスタジアム。日本時間19:00、現地時間18:00にキックオフが予定されている。

項目 内容 大会名 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 対戦カード ブラジル代表 vs シンガポール代表 開催日 2026年11月17日(火) キックオフ時間 19:00(日本時間) 現地時間 18:00 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム

ブラジルvsシンガポールのテレビ放送・ネット配信予定

11月17日(火)のブラジル代表vsシンガポール代表戦は、動画配信サービス「U-NEXT」が日本国内で独占ライブ配信する。

地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されておらず、日本からリアルタイムで観戦する場合はU-NEXTを利用する必要がある。

放送・配信の詳細は以下の通り。

項目 内容 配信サービス U-NEXT ライブ配信日 2026年11月17日(火) キックオフ時間 19:00(日本時間) 配信形態 日本独占ライブ配信 地上波・BS・CS 放送予定なし 対象プラン U-NEXT月額プラン・サッカーパック 無料トライアル 月額プラン初回31日間 追いかけ再生 対応 見逃し配信 対応

U-NEXTの月額プランまたはサッカーパックに加入している人は、追加料金なしで試合を視聴できる。

また、月額プランには初回31日間の無料トライアルが用意されており、対象者は無料体験期間中でも試合を楽しめる。

ライブ配信中の追いかけ再生や試合終了後の見逃し配信にも対応しているため、キックオフに間に合わない場合でも視聴可能だ。

ブラジルvsシンガポールの実況・解説担当者は？

ブラジル代表vsシンガポール代表戦のU-NEXT中継では、水沼貴史が解説、瀬崎一耀が実況を担当する。

出演者は以下の通り。

解説：水沼貴史

実況：瀬崎一耀

U-NEXTではスマートフォンやPC、タブレット、対応テレビなど、さまざまな端末でライブ配信を視聴できる。

ブラジルvsシンガポールのおすすめ視聴方法

国際親善試合のブラジルvsシンガポールは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、パラグアイ戦は森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。