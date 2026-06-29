塩貝に怒りのジェスチャー見せたクーニャ「僕たちは常に日本代表をリスペクトしている。ブラジル人ですらない人間に語られるのは腹が立つ」

ブラジル代表のFWマテウス・クーニャが日本代表戦後の行動について説明した。『グローボ』が伝えている。

ワールドカップラウンド32でブラジルと日本代表が対戦。日本代表が佐野海舟のゴールで先手を取るも、後半にプラン変更したブラジルがカゼミーロのゴールで同点に。終了間際には途中出場のガブリエウ・マルティネッリが決勝点を挙げ、2-1と逆転勝利を収めている。

試合後にはクーニャが日本代表選手に向けて手で数字の5を示すジェスチャーを行い、怒りを見せている様子が捉えられた。試合前に塩貝健人がブラジルについて「昔は強かったけど、今はどうなんですかね」と話していたことに対する“返答”だったことをクーニャは説明している。

「僕たちは常に日本代表を深くリスペクトしているし、彼らと対戦するのがどれほど難しいか、世界サッカーの舞台でどれほど成長したかを誇りを持って語っている。僕にとって、彼らは最高のサッカーをする代表チームの一つだ」

「そんな中で、多くの人がそのこと（塩貝の言葉）を話題にしており、友人たちから教えられた。残念ながら、あの選手は我々に対してそのような発言をしたが、日本の代表についてほとんど理解していないようだ。我々は常に謙虚で、飾らない姿勢を心がけており、誰よりも優れようとは考えていないが、我々より優れたチームなど決して存在しないということを、彼らに改めて思い出させてあげることは、いつも非常に有意義なことだ」

さらに、クーニャは「ミームになるつもりはなかった。挑発したかったんだ」と認めた。

「僕たちはこのユニフォームがどれほど歴史的なものか、そしてこれを着るためにどれほど奮闘してきたかを肌で感じ、知っているから。だから、ブラジル人ですらない人間に僕たちのことを語られるのは、なおさら腹が立つ。僕たちが自分たちのことを話す分にはまだ許せるけど、外部の人間が口を出すとなれば、僕たちは心を閉ざして、誰とでも戦ってしまうんだ」