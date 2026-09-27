“ロベカル”の知られざる困難な時期「サッカーで稼いだお金の99％を失った。トラブルに巻き込まれた」

元ブラジル代表DFロベルト・カルロス氏は、自身の経済生活における最も困難な時期の一つについて詳細を明かした。『ge』が伝えている。

ブラジル代表、レアル・マドリーで活躍し、世界的なサイドバックとして名を馳せたロベルト・カルロス。一方で、代理人とのトラブルや家族の問題に直面し、サッカー選手としてのキャリアで稼いだお金の99％を失ったと語った。

「私の口座を空にしてしまった人たちとのトラブルがあった。ビジネスマンや家族の問題のせいで、サッカーで稼いだお金の99％を失ってしまった。私は過ちを犯してしまったので、若い皆さんには同じ過ちを犯さないでほしい」

ロベルト・カルロスによると、元マネージャーとの深刻な問題や家族の問題を抱えていた矢先、存在すら知らなかった書類を受け取ったという。

「木曜日の深夜0時に寝たが、金曜日に、存在すら知らなかった大量の書類を受け取った。その瞬間、私のこれまでのすべてを失ってしまったんだ」

この問題にもかかわらず、元選手は友人の助けを借りて、経済面や家庭生活の立て直しに成功した。ロベルト・カルロスはまた、現役を引退する前からすでにサッカー選手としての人生の「その後」に向けて準備を進めていたことも強調した。

「引退後のことについては常に考えていた。それは、選手としての実績を築き、自身のイメージを活用することを意味する。サッカーを辞める決心をした時点で、私はすでにスポーツディレクターの資格を取得しており、多くのブランドと仕事をしていた」