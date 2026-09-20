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ボーンマスvsリヴァプールはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

ボーンマス 対 リヴァプール
ボーンマス
リヴァプール
プレミアリーグ

ボーンマスvsリヴァプールはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節で、ボーンマスとリヴァプールが対戦する。ともに代表選手を複数抱える強豪クラブ同士の一戦となる。リヴァプールの指揮官に就任したアンドニ・イラオラ監督にとっては古巣戦となる。

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本記事では、ボーンマスvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ボーンマス vs リヴァプールはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節ボーンマスvsリヴァプールは、2026年9月20日(日)にボーンマスの本拠地バイタリティ・スタジアムで開催される。

キックオフは現地時間20日14:00、日本時間では22:00を予定。リヴァプールの遠藤航に出番が訪れるか注目だ。

項目

内容

対戦カード

ボーンマスvsリヴァプール

大会

プレミアリーグ第5節

日程

2026年9月20日(日)

日本時間

22:00キックオフ

現地時間

16:00キックオフ

会場

バイタリティ・スタジアム

日本人所属選手

遠藤航(リヴァプール)

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ボーンマンvsリヴァプールの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節、ボーンマスvsリヴァプールは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月20日(日)22:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス

中継予定

日時

U-NEXT「サッカーパック」

○ 独占ライブ配信

2026/9/20(日) 22:00～

DAZN

×

ABEMA

×

SPOTV NOW

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地上波

×

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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