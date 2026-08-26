あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
borussiaGetty Images
Yuta Tokuma

協力：

ボルシアMG｜2026年試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

ブンデスリーガ
ボルシアMG
町野修斗
橋岡大樹
宇野禅斗
板倉滉

ブンデスリーガに所属するボルシアMGの2026-27シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？


DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがブンデスリーガ26-27全試合配信！
dazn football kv 26-27

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得

2026-27シーズンのブンデスリーガを戦うボルシア・メンヒェングラートバッハ（ボルシアMG）には町野修斗・橋岡大樹・宇野禅斗が所属し、今シーズンから板倉滉も復帰している。

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、ボルシアMGの2026-27シーズン最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ボルシアMGの最新試合日程・放送/配信予定

Team crestTeam crest
RBライプツィヒ 対 ボルシアMG
DAZN

ライブ視聴

DAZN
DMM×DAZNホーダイ
ABEMA
Team crestTeam crest
ボルシアMG 対 エルフェアスベルク
DAZN

ライブ視聴

DAZN
DMM×DAZNホーダイ
Team crestTeam crest
SCフライブルク 対 ボルシアMG
DAZN

ライブ視聴

DAZN
DMM×DAZNホーダイ

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

ボルシアMG戦はどこで見られる？


DMM×DAZNホーダイ


DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら


DAZN


DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら


ABEMA


ABEMA（無料中継）

プレミアム登録がおすすめ

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

ABEMA bundesliga-2026-27ABEMA

「ABEMA（アベマ）」では、2026-27シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ブンデスリーガ26-27はABEMAで毎節2試合を無料中継！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー