日本時間2026年10月28日(水)に行われる2026-27シーズンのDFBポカール2回戦で、VfLボーフムと、佐野海舟・川﨑颯太が所属する1.FSVマインツ05が対戦する。
本記事では、ボーフムvsマインツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ボーフムvsマインツ｜試合日程・キックオフ時間
ボーフムvsマインツは、日本時間10月28日(水)にボーフムのホーム、ヴォノヴィア・ルーアシュターディオンで開催される。
- 大会：2026-27 DFBポカール 2回戦
- 日時：2026年10月28日(水) 2:00キックオフ／日本時間
- 対戦：VfLボーフム vs 1.FSVマインツ05
- 会場：ヴォノヴィア・ルーアシュターディオン
ボーフムvsマインツ｜放送・配信予定
DFBポカール2回戦のボーフムvsマインツはネット『U-NEXT』と『GAORA オンデマンド』、衛星放送『GAORA SPORTS』が生中継を行う。
サービス
登録・視聴方法
GAORA オンデマンド
公式サイトより契約
※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
ボーフムvsマインツのおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
ボーフムvsマインツ チーム情報
ボーフム vs マインツ 予想スタメン
マネージャー
- U. Roesler