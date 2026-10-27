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DFBポカール
team-logoボーフム
Vonovia Ruhrstadion
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ボーフムvsマインツはU-NEXTでも配信！無料体験登録で月額割引特典あり
Yuta Tokuma
協力：

【10月28日】ボーフムvsマインツのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール 2回戦

DFBポカール
ボーフム 対 マインツ
ボーフム
マインツ
佐野海舟
川﨑颯太

【佐野海舟・川﨑颯太所属】DFBポカール2026-27 2回戦、VfLボーフムvs1.FSVマインツ05のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DFBポカール注目試合を配信！
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DFBポカール注目試合をTV独占放送
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日本人選手所属チームを中心に注目試合を放送へ

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日本時間2026年10月28日(水)に行われる2026-27シーズンのDFBポカール2回戦で、VfLボーフムと、佐野海舟・川﨑颯太が所属する1.FSVマインツ05が対戦する。

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本記事では、ボーフムvsマインツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボーフムvsマインツ｜試合日程・キックオフ時間

ボーフムvsマインツは、日本時間10月28日(水)にボーフムのホーム、ヴォノヴィア・ルーアシュターディオンで開催される。

  • 大会：2026-27 DFBポカール 2回戦
  • 日時：2026年10月28日(水) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：VfLボーフム vs 1.FSVマインツ05
  • 会場：ヴォノヴィア・ルーアシュターディオン
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ボーフムvsマインツ｜放送・配信予定

DFBポカール2回戦のボーフムvsマインツはネット『U-NEXT』と『GAORA オンデマンド』、衛星放送『GAORA SPORTS』が生中継を行う。

サービス

登録・視聴方法

U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

GAORA SPORTS

スカパー！経由で登録
(初月視聴料無料)

GAORA オンデマンド

公式サイトより契約
(※GAORA SPORTSとは別契約)

※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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ボーフムvsマインツのおすすめ視聴方法

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2026-27シーズンのDFBポカールは、『U-NEXT』が注目試合をライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」はDFBポカールの注目試合を配信する以外にも、プレミアリーグとエールディビジを独占ライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ボーフムvsマインツ チーム情報

ボーフム vs マインツ 予想スタメン

マネージャー

  • U. Roesler

成績

BOC

BOC - 直近成績

H96
2-1
OSN
4-1
ABI
0-1
FCK
2-0
WOB
1-1
得点（失点）
6/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
M05

M05 - 直近成績

BMG
3-4
WMA
0-3
B04
3-4
S04
0-1
SVW
2-3
得点（失点）
13/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ボーフムドローマインツ
0
1
4
ブンデスリーガ
ボーフム badge
ボーフム
BOC
1
マインツ badge
マインツ
M05
4
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
2
ボーフム badge
ボーフム
BOC
0
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
2
ボーフム badge
ボーフム
BOC
0
終了
ブンデスリーガ
ボーフム badge
ボーフム
BOC
2
マインツ badge
マインツ
M05
2
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
5
ボーフム badge
ボーフム
BOC
2
終了
5得点15
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

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