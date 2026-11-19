2026年のブラックフライデーは、11月27日(金)。日本国内でもAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピング、イオンなどの大手通販サイト・小売店で大型セールが開催される。
本記事では、2026年のブラックフライデーセールを実施する主要通販サイト・店舗の開催日程を一覧で紹介する。
ブラックフライデー2026の開催店舗・セール日程一覧
2026年のブラックフライデーは、Amazonや楽天市場などの通販サイトに加え、ファッションブランド、家電量販店、スーパー、ショッピングモールなどでも開催される。
各店舗によって開催期間や割引率、対象商品が異なるため、ジャンル別に主なセール情報を紹介する。
ECサイト
ストア
2026年の開始予想日
正式発表
Amazon
先行：11/27(金)0:00～11/29(日)23:59
〇
11月19日(木)20:00〜11月25日(水)
〇
Yahoo!ショッピング
11/22(日)0:00～11/29(日)
〇
ファッション・アパレル
GapやABC-MARTなどでは、冬物衣料やスニーカーなどを対象としたセールが開催される。また、ユニクロ・GUではブラックフライデーと同時期に感謝祭が実施される。
店舗・ブランド
開催期間
セール内容
Gap
11月19日(木)～30日(月)
ロゴパーカーなどが特別価格
ユニクロ・GU
11月20日(金)～26日(木)
感謝祭で冬物衣料などを値下げ
しまむら
11月11日(水)～順次
超サプライズセール
ABC-MART
11月20日(金)頃～
スニーカーなど最大50%OFF
家電・PC・ガジェット
家電関連では、ビックカメラやダイソン、エディオンなどがセールを開催。掃除機や美容家電、PCなどが割引対象となる。
店舗・ブランド
開催期間
セール内容
ビックカメラ
11月13日(金)～30日(月)
ポイント上乗せ、まとめ買い最大10%OFF
エディオン
11月4日(水)～12月3日(木)
ネット限定特価・週末クーポン
ダイソン
10月30日(金)～12月1日(火)
掃除機・美容家電など最大50%OFF
ヤマダデンキ
10月31日(土)～12月4日(金)
インテリア部門の先行セール
ゲオ
11月21日(土)～29日(日)
中古スマホ・ゲーム関連商品を値下げ
スーパー・ディスカウントストア・飲食店
スーパーやドラッグストア、飲食チェーンでも、食品・日用品の特別価格販売や限定クーポンの配布などが予定されている。
店舗・ブランド
開催期間
セール内容
ネット先行：10月31日(土)10:00～ / 店頭：11月20日(金)～
ブラックフライデー限定セール
イトーヨーカドー
11月18日(水)～29日(日)
96円・960円均一企画
ドン・キホーテ／アピタ・ピアゴ
11月13日(金)～29日(日)
福袋、majicaポイント企画
コストコ
11月2日(月)～順次
EARLY BLACK FRIDAY
ウエルシア
10月5日(月)～12月6日(日)
ブラックフライデー関連企画
ツルハグループ
10月1日(木)～11月30日(月)
グループ店舗で関連キャンペーン
デニーズ
11月2日(月)～12月31日(木)
フライドポテト100円クーポンなど
セブン‐イレブン
11月26日(木)～29日(日)
期間限定セール
不二家
11月27日(金)～29日(日)
創業祭でチョコ生ケーキ半額
ショッピングモール・アウトレット・百貨店
イオンモールやららぽーと、各アウトレット施設では、衣料品や雑貨の割引に加え、アプリ限定クーポンなども展開される。
店舗・施設
開催期間
セール内容
イオンモール
11月20日(金)～30日(月)
専門店の特価商品・アプリクーポン
ららぽーと・ラゾーナ川崎
11月13日(金)～29日(日)
最大75%OFF
三井アウトレットパーク
11月13日(金)～29日(日)
最大80%OFF
プレミアム・アウトレット
11月20日(金)～29日(日)
最大70%OFF
高島屋オンラインストア
11月18日(水)10:00～28日(土)10:00
約1,500点が特別価格
三越伊勢丹オンラインストア
11月4日(水)～12月2日(水)
ブランド品・食品の特価販売
ISETAN BEAUTY online
11月18日(水)～12月6日(日)
コスメ関連セール
ベビー用品・おもちゃ・メガネなど
アカチャンホンポやトイザらスでは、ベビー用品やおもちゃを対象とした大幅割引が実施される。
また、ZoffやOWNDAYSなどのメガネブランドもセールを開催する。
店舗・サービス
開催期間
セール内容
アカチャンホンポ
10月30日(金)～12月3日(木)
最大60%OFF
トイザらス・ベビーザらス
11月19日(木)12:00～オンライン先行
550種類以上が最大78%OFF
ディズニーストア
11月20日(金)～
最大40%OFF
Zoff
11月11日(水)～12月3日(木)
4,600円・6,600円・9,600円の限定フレーム
OWNDAYS
11月6日(金)～30日(月)
最大50%OFF
LINEギフト
11月2日(月)～
ブラックフライデー特集
楽天リーベイツ
11月20日(金)10:00～30日(月)23:59
ポイント最大＋3%還元
なお、アカチャンホンポのオンラインセールは12月4日(金)まで、トイザらスの店頭セールは11月20日(金)～29日(日)に開催される。
各社によってセール期間や対象商品、割引条件が異なるため、購入前に最新のキャンペーン情報を確認するとよい。