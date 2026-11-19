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2026年のブラックフライデーは、11月27日(金)。日本国内でもAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピング、イオンなどの大手通販サイト・小売店で大型セールが開催される。

本記事では、2026年のブラックフライデーセールを実施する主要通販サイト・店舗の開催日程を一覧で紹介する。

ブラックフライデー2026の開催店舗・セール日程一覧

2026年のブラックフライデーは、Amazonや楽天市場などの通販サイトに加え、ファッションブランド、家電量販店、スーパー、ショッピングモールなどでも開催される。

各店舗によって開催期間や割引率、対象商品が異なるため、ジャンル別に主なセール情報を紹介する。

ECサイト

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ストア 2026年の開始予想日 正式発表 Amazon

[Amazonプライム加入でお得！] 先行：11/27(金)0:00～11/29(日)23:59

本セール：11/30(月)0:00～12/7(月)23:59 〇 楽天市場 11月19日(木)20:00〜11月25日(水) 〇 Yahoo!ショッピング

[LYPプレミアム加入でお得！] 11/22(日)0:00～11/29(日) 〇

ファッション・アパレル

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GapやABC-MARTなどでは、冬物衣料やスニーカーなどを対象としたセールが開催される。また、ユニクロ・GUではブラックフライデーと同時期に感謝祭が実施される。

店舗・ブランド 開催期間 セール内容 Gap 11月19日(木)～30日(月) ロゴパーカーなどが特別価格 ユニクロ・GU 11月20日(金)～26日(木) 感謝祭で冬物衣料などを値下げ しまむら 11月11日(水)～順次 超サプライズセール ABC-MART 11月20日(金)頃～ スニーカーなど最大50%OFF

家電・PC・ガジェット

家電関連では、ビックカメラやダイソン、エディオンなどがセールを開催。掃除機や美容家電、PCなどが割引対象となる。

店舗・ブランド 開催期間 セール内容 ビックカメラ 11月13日(金)～30日(月) ポイント上乗せ、まとめ買い最大10%OFF エディオン 11月4日(水)～12月3日(木) ネット限定特価・週末クーポン ダイソン 10月30日(金)～12月1日(火) 掃除機・美容家電など最大50%OFF ヤマダデンキ 10月31日(土)～12月4日(金) インテリア部門の先行セール ゲオ 11月21日(土)～29日(日) 中古スマホ・ゲーム関連商品を値下げ

スーパー・ディスカウントストア・飲食店

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スーパーやドラッグストア、飲食チェーンでも、食品・日用品の特別価格販売や限定クーポンの配布などが予定されている。

店舗・ブランド 開催期間 セール内容 イオン ネット先行：10月31日(土)10:00～ / 店頭：11月20日(金)～ ブラックフライデー限定セール イトーヨーカドー 11月18日(水)～29日(日) 96円・960円均一企画 ドン・キホーテ／アピタ・ピアゴ 11月13日(金)～29日(日) 福袋、majicaポイント企画 コストコ 11月2日(月)～順次 EARLY BLACK FRIDAY ウエルシア 10月5日(月)～12月6日(日) ブラックフライデー関連企画 ツルハグループ 10月1日(木)～11月30日(月) グループ店舗で関連キャンペーン デニーズ 11月2日(月)～12月31日(木) フライドポテト100円クーポンなど セブン‐イレブン 11月26日(木)～29日(日) 期間限定セール 不二家 11月27日(金)～29日(日) 創業祭でチョコ生ケーキ半額

ショッピングモール・アウトレット・百貨店

イオンモールやららぽーと、各アウトレット施設では、衣料品や雑貨の割引に加え、アプリ限定クーポンなども展開される。

店舗・施設 開催期間 セール内容 イオンモール 11月20日(金)～30日(月) 専門店の特価商品・アプリクーポン ららぽーと・ラゾーナ川崎 11月13日(金)～29日(日) 最大75%OFF 三井アウトレットパーク 11月13日(金)～29日(日) 最大80%OFF プレミアム・アウトレット 11月20日(金)～29日(日) 最大70%OFF 高島屋オンラインストア 11月18日(水)10:00～28日(土)10:00 約1,500点が特別価格 三越伊勢丹オンラインストア 11月4日(水)～12月2日(水) ブランド品・食品の特価販売 ISETAN BEAUTY online 11月18日(水)～12月6日(日) コスメ関連セール

ベビー用品・おもちゃ・メガネなど

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アカチャンホンポやトイザらスでは、ベビー用品やおもちゃを対象とした大幅割引が実施される。

また、ZoffやOWNDAYSなどのメガネブランドもセールを開催する。

店舗・サービス 開催期間 セール内容 アカチャンホンポ 10月30日(金)～12月3日(木) 最大60%OFF トイザらス・ベビーザらス 11月19日(木)12:00～オンライン先行 550種類以上が最大78%OFF ディズニーストア 11月20日(金)～ 最大40%OFF Zoff 11月11日(水)～12月3日(木) 4,600円・6,600円・9,600円の限定フレーム OWNDAYS 11月6日(金)～30日(月) 最大50%OFF LINEギフト 11月2日(月)～ ブラックフライデー特集 楽天リーベイツ 11月20日(金)10:00～30日(月)23:59 ポイント最大＋3%還元

なお、アカチャンホンポのオンラインセールは12月4日(金)まで、トイザらスの店頭セールは11月20日(金)～29日(日)に開催される。

各社によってセール期間や対象商品、割引条件が異なるため、購入前に最新のキャンペーン情報を確認するとよい。