「ベルギーはひどい。信念が全くない。後ろ向きのサッカーでは…」2連続ドローで識者が酷評

2試合連続のドローに終わったベルギー代表について、識者が辛辣な評価を下している。





21日に行われたFIFAワールドカップ2026のグループG第2節で、イラン代表と対戦したベルギー。この試合では何度もチャンスを作ったが、66分にナタン・エンゴイが一発退場となって数的不利に。結局23本のシュートを放ったものの、イランGKアリレザ・ベイランヴァンドの7本のセーブに阻まれスコアレスドローに終わった。





大会前はグループGの本命と評価されていたベルギーだが、これで2試合連続のドロー。最終節の結果次第ではグループリーグ敗退の可能性もある。そしてアイルランド代表のレジェンドであるロイ・キーン氏は、『ITV』で厳しい言葉を残した。





「ベルギーは酷かったね。最もチャンスを作っていたのはデ・ブライネ。トッププレイヤーはそういったプレーをするものだ。彼は決定的な瞬間を作り出し、それが試合の勝敗を分ける瞬間になるはずだった。デ・ブライネは素晴らしかったよ。だが、（決定機を逃した）デ・カイペルはもっとうまくやらなければならなかった」





「彼らのプレーには、信念が全く感じられなかったね。一発退場は集中力の欠如であり、本当に基本的なミスを犯している。彼らには心から失望したね。前線ではリスクを犯さなければならないんだ。後ろ向きや横向きのフットボールは、必ず裏目に出るんだよ」





勝ち点2でグループGの2位につけるベルギーは、26日の最終節でニュージーランドと対戦する。