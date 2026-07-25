ベルギー代表、元蘭主将ファン・ボメル監督招聘を発表…ガルシア後任に

ベルギー代表はマルク・ファン・ボメル新監督を発表した。契約はEURO2028まで。

49歳のファン・ボメル氏は現役時代。PSVやバルセロナをはじめ、バイエルン・ミュンヘンやACミランといった強豪クラブで活躍した。

2013年に現役を引退してからは指導者の道に進み、サウジアラビアやオーストラリアでアシストタントコーチを務めた後、2021年にはヴォルフスブルクの監督、2022年からは2年間にわたってベルギー1部のロイヤル・アントワープで指揮を執った。2年間の在任期間中にベルギーリーグ優勝、ベルギーカップ優勝、ベルギースーパーカップ優勝という輝かしい成績を収めた。

すると、ルディ・ガルシア監督の後任としてファン・ボメル氏を招聘。8月15日から正式に就任する。ファン・ボメルは「ベルギー代表の監督に就任できたことは大変光栄です」と語った。

「ベルギーには素晴らしい選手たちが揃っており、計り知れない可能性を秘めている。コーチングスタッフと共に、規律正しく、野心的で、世界のトップチームと互角に戦える勇気を持ったチームを作り上げていきたい」

ベルギー代表は今後UEFAネーションズリーグのグループステージ初戦で9月26日にイタリア代表と対戦。同試合が新監督の初陣となる。