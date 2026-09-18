新体制のベルギー代表がメンバー発表…デ・ブライネやルカクら選出

ベルギー代表がメンバーを発表した。

ワールドカップ後にマルク・ファン・ボメル監督が就任したベルギー。9月25日にイタリアとのアウェー戦でファン・ボメル監督の下での初戦を迎え、続いて9月28日にフランスをホームに迎える。

ケヴィン・デ・ブライネやユーリ・ティーレマンス、ロメル・ルカクらを順当に選出。アタランタのFWシャルル・デ・ケテラーレ、そしてミランのウインガー、ディエゴ・モレイラらセリエAで好調の選手も選ばれた。

メンバーは以下の通り。

GK

ヤリ・デ・ブッサー（AZアルクマール）

セネ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド）

マイク・ペンダース（チェルシー）

マールテン・ファンデルフォールト（RBライプツィヒ）

DF

ティモシー・カスターニュ (フラム)

マキシム・デ・カイパー (ブライトン)

ゼノ・デバスト (スポルティング)

コニ・デ・ウィンター (ミラン)

ブランドン・メシェル (クラブ・ブルージュ)

ネイサン・ゴイ (リール)

キリアーニ・サッベ (クラブ・ブルージュ)

ホアキン・セイス (クラブ・ブルージュ)

アルトゥール・テアテ (ボローニャ)

MF

ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ）

マンデラ・ケイタ（パルマ）

ロメオ・ラビア（チェルシー）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）

ユーリ・ティーレマンス（マンチェスター・ユナイテッド）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルージュ）

FW

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）

マリック・フォファナ（サンダーランド）

マティアス・フェルナンデス＝パルド（ニューカッスル・ユナイテッド）

ミカ・ゴッツ（PSG）

ロメル・ルカク（フェネルバフチェ）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ）

ディエゴ・モレイラ（ミラン）

ロイス・オペンダ（リヨン）

レアンドロ・トロサール（ベシクタシュ）