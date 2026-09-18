新体制のベルギー代表がメンバー発表…デ・ブライネやルカクら選出

ベルギー代表がメンバーを発表した。
ワールドカップ後にマルク・ファン・ボメル監督が就任したベルギー。9月25日にイタリアとのアウェー戦でファン・ボメル監督の下での初戦を迎え、続いて9月28日にフランスをホームに迎える。
ケヴィン・デ・ブライネやユーリ・ティーレマンス、ロメル・ルカクらを順当に選出。アタランタのFWシャルル・デ・ケテラーレ、そしてミランのウインガー、ディエゴ・モレイラらセリエAで好調の選手も選ばれた。
メンバーは以下の通り。
GK
ヤリ・デ・ブッサー（AZアルクマール）
セネ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド）
マイク・ペンダース（チェルシー）
マールテン・ファンデルフォールト（RBライプツィヒ）
DF
ティモシー・カスターニュ (フラム)
マキシム・デ・カイパー (ブライトン)
ゼノ・デバスト (スポルティング)
コニ・デ・ウィンター (ミラン)
ブランドン・メシェル (クラブ・ブルージュ)
ネイサン・ゴイ (リール)
キリアーニ・サッベ (クラブ・ブルージュ)
ホアキン・セイス (クラブ・ブルージュ)
アルトゥール・テアテ (ボローニャ)
MF
ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ）
マンデラ・ケイタ（パルマ）
ロメオ・ラビア（チェルシー）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）
ユーリ・ティーレマンス（マンチェスター・ユナイテッド）
ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルージュ）
FW
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）
マリック・フォファナ（サンダーランド）
マティアス・フェルナンデス＝パルド（ニューカッスル・ユナイテッド）
ミカ・ゴッツ（PSG）
ロメル・ルカク（フェネルバフチェ）
ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ）
ディエゴ・モレイラ（ミラン）
ロイス・オペンダ（リヨン）
レアンドロ・トロサール（ベシクタシュ）