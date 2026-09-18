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ライブ
belgium(C)Getty Images
Kyoya Saito

新体制のベルギー代表がメンバー発表…デ・ブライネやルカクら選出

ベルギー
イタリア 対 ベルギー
イタリア
ネーションズリーグ-A

【欧州・海外サッカー ニュース】ベルギー代表がメンバー発表。

ベルギー代表がメンバーを発表した。

ワールドカップ後にマルク・ファン・ボメル監督が就任したベルギー。9月25日にイタリアとのアウェー戦でファン・ボメル監督の下での初戦を迎え、続いて9月28日にフランスをホームに迎える。

ケヴィン・デ・ブライネやユーリ・ティーレマンス、ロメル・ルカクらを順当に選出。アタランタのFWシャルル・デ・ケテラーレ、そしてミランのウインガー、ディエゴ・モレイラらセリエAで好調の選手も選ばれた。

メンバーは以下の通り。

GK

ネーションズリーグ-A
イタリア crest
イタリア
ITA
ベルギー crest
ベルギー
BEL

ヤリ・デ・ブッサー（AZアルクマール）

セネ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド）

マイク・ペンダース（チェルシー）

マールテン・ファンデルフォールト（RBライプツィヒ）

DF

ティモシー・カスターニュ (フラム)

マキシム・デ・カイパー (ブライトン)

ゼノ・デバスト (スポルティング)

コニ・デ・ウィンター (ミラン)

ブランドン・メシェル (クラブ・ブルージュ)

ネイサン・ゴイ (リール)

キリアーニ・サッベ (クラブ・ブルージュ)

ホアキン・セイス (クラブ・ブルージュ)

アルトゥール・テアテ (ボローニャ)

MF

ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ）

マンデラ・ケイタ（パルマ）

ロメオ・ラビア（チェルシー）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ）

ユーリ・ティーレマンス（マンチェスター・ユナイテッド）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルージュ）

FW

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）

マリック・フォファナ（サンダーランド）

マティアス・フェルナンデス＝パルド（ニューカッスル・ユナイテッド）

ミカ・ゴッツ（PSG）

ロメル・ルカク（フェネルバフチェ）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ）

ディエゴ・モレイラ（ミラン）

ロイス・オペンダ（リヨン）

レアンドロ・トロサール（ベシクタシュ）

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