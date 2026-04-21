プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは4月21日(火)から23日(木)、横浜DeNAベイスターズと阪神タイガースが対戦する。

本記事では、DeNAvs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガースは、4月21日(火)から23日(木)に横浜スタジアムで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 4/21(火) 17:45 横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース 4/22(水) 17:45 横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース 4/23(木) 17:45 横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース

横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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