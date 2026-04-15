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バイエルンvsレアル・マドリードはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月16日】バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝2ndレグ

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
伊藤洋輝

【欧州CL 放送予定】4月16日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝2ndレグ、バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝2ndレグが日本時間4月16日(木)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、レアル・マドリードが対戦する。

【バイエルンvsレアル・マドリードを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsレアル・マドリードの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ
  • 日程：2026年4月16日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリード
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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バイエルンvsレアル・マドリードのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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バイエルンvsレアル・マドリード チーム情報

バイエルン vs レアル・マドリー 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestRMA
1
マヌエル・ノイアー
44
ヨシプ・スタニシッチ
27
コンラート・ライマー
2
ダヨ・ウパメカノ
4
ヨナタン・ター
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
14
ルイス・ディアス
7
セルジュ・ニャブリ
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
9
ハリー・ケイン
13
アンドリー・ルニン
3
エデル・ミリトン
22
アントニオ・リュディガー
20
フランシスコ・ガルシア
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
8
フェデリコ・バルベルデ
15
アルダ・ギュレル
45
T. Pitarch
5
ジュード・ベリンガム
10
キリアン・エンバペ
7
ヴィニシウス・ジュニオール

4-4-2

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
18/4
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
8/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

RMA

1

Win

2

引分け

2

勝利

8

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表