2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝2ndレグが日本時間4月16日(木)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、レアル・マドリードが対戦する。

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsレアル・マドリードの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ

日程：2026年4月16日(木)4:00キックオフ／日本時間

カード：バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリード

会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsレアル・マドリードのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルン・ミュンヘンvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

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[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

バイエルンvsレアル・マドリード チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表