2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月7日(木)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンが対戦する。
本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
バイエルンvsPSGの試合スケジュール・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ
- 日程：2026年5月7日(木)4:00キックオフ／日本時間
- カード：バイエルン・ミュンヘン vs パリ・サンジェルマン
- 会場：アリアンツ・アレーナ
バイエルンvsPSGの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Lemino』でディレイ配信するため、その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
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|WOWOWライブ
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|Leminoプレミアム
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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり