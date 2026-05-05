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バイエルンvsPSGはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月7日】バイエルンvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準決勝2ndレグ

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
伊藤洋輝

【欧州CL 放送予定】5月7日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準決勝2ndレグ、バイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月7日(木)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンが対戦する。

【バイエルンvsPSGを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsPSGの試合スケジュール・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグのバイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ
  • 日程：2026年5月7日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：バイエルン・ミュンヘン vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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バイエルンvsPSGの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルン・ミュンヘンvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Lemino』でディレイ配信するため、その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
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・CL準々決勝2試合
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

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バイエルンvsPSG チーム情報

バイエルン vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
1
マヌエル・ノイアー
44
ヨシプ・スタニシッチ
19
アルフォンソ・デイヴィス
2
ダヨ・ウパメカノ
4
ヨナタン・ター
10
ジャマル・ムシアラ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
14
ルイス・ディアス
9
ハリー・ケイン
39
マトヴェイ・サフォノフ
25
ヌーノ・メンデス
2
アクラフ・ハキミ
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
87
ジョアン・ネヴェス
17
ヴィティーニャ
14
デジレ・ドゥエ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
10
ウスマン・デンベレ

4-3-3

PSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
17/13
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
14/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

PSG

3

勝利

0

引分け

2

勝利

9

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表